【加無止境】英國宣布調升能源價格上限80%　年底仲有得加...

外媒報道，英國能源監管機構天然氣暨電力市場管制局(Ofgem)表示，將英國能源價格上限上調80%，即由目前平均一年1,971英鎊(約1.82萬港元)，增加至平均3,549英鎊(約3.28萬港元)，新上限由今年10月生效。

報道指，價格上限限制能源供應商於英格蘭、蘇格蘭和威爾斯向用戶收取的電費、天然氣費用標準；Ofgem調整新價格上限，以反映市場批發價及其他產業成本。Ofgem亦於月初宣布，未來將每3個月重新評估一次價格上限，而非過往的每6個月評估一次。

事實上，歐洲天然氣供應短缺，加上俄烏戰爭後，俄羅斯輸往歐洲的天然氣減少，令歐洲天然氣價格飆升至創紀錄水平，亦令電費飛漲。

早前，諮詢公司Cornwall Insight預測，價格上限可能會在2023年首季上調至4,649.72英鎊、第二季更飆升至5,341.08英鎊，到第三季才有回落的迹象，微跌至4,767.97英鎊；遠去於2021年10月時每年平均1,400英鎊及目前的1,971英鎊。

智庫Resolution Foundation經濟學家Jonny Marshall形容，「今年冬季將有一場災難降臨」，飆升的能源帳單可能對英國家庭造成嚴重的物質、經濟損害；屆時將有成千上萬的民眾將看到能源被完全切斷，而數百萬人或將付不起帳單，並累積難以控制的欠款。