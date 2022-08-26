CCL連跌6周　創近兩年半低位

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報174.62點，按周跌0.58%，創128周新低(2020年3月低見174.03點)。本周CCL跌破175點，短期目標下試170點，重返2019年初時的水平。CCL連跌6周，是2019年10月後(近147周)以來首見，樓價跌勢未止。

CCL八大指數中，九龍樓價最接近2019年低位，差距最多的是新界西。以本周最新指數與2019年各自低位計，九龍CCL_Mass相差0.88點或0.53%，港島CCL_Mass相差5.33點或3.03%，新界東CCL_Mass相差7.55點或4.28%，新界西CCL_Mass相差13.31點或8.64%。CCL相差4.68點或2.75%，CCL Mass相差5.22點或3.06%，CCL(中小型單位)相差4.79點或2.83%，CCL(大型單位)相差5.22點或3.05%。

九龍CCL_Mass最新報166.53點，創184周新低(2019年2月低見165.65點)，按周跌0.87%，連跌4周共3.81%。新界東CCL_Mass報183.81點，創181周新低(2019年3月低見182.71點)，按周跌1.75%，連跌2周共4.52%。港島CCL_Mass報181.42點，按周升1.04%，連跌5周後反彈，上周指數創128周新低。新界西CCL_Mass報167.34點，按周升0.20%。屯門NOVO LAND熱賣，期間新界西樓價連升3周共1.23%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.09點，創180周新低(2019年3月低見175.38點)，按周跌0.25%。CCL(中小型單位)報174.24點，創180周新低(2019年3月低見173.32點)，按周跌0.28%。CCL(大型單位)報176.59點，創75周新低(2021年3月低見176.22點)，按周跌2.02%。CCL、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)三大整體指數齊跌6周，分別累跌3.55%、3.39%及4.31%。CCL Mass連跌2周共1.18%。