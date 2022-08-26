道指期貨偏軟　比特幣跌1%

美匯指數報108.54；港匯見7.8465；離岸人民幣(CNH)報6.8718；美元兌日圓處136.97；歐元報0.9973，英鎊報1.1778。金價微跌至1,752美元。油價升1%，布油重上100美元關，紐油升上93.56美元。比特幣跌1%，至2.14萬美元。道指期貨跌69點。

●港股重上兩萬點大關。恒生指數全日收報20,170點，升201點或1.01%。國企指數收報6,920點，升72點或1.05%；科技指數收報4,302點，升33點或0.79%，主板成交1,027億元。

-龍湖半年純利升0.8%，派息33分。據報，其完成民營房企首宗全額擔保中期票據發行。

-傳小米與北汽商討合作產電動車，兩股股價抽升。

-中國人壽：從美國退市不會改變公司股本結構。

-京信通信：下半年內地5G基站料增至200萬個。

-楊韻銳：提防外圍波動，兩桶油趁除淨部署。

-張曦嵐：恒指見底與否睇實...

●大行報告：

-摩通相信中海油成本控制強勁，評級「增持」。

-野村下調時代天使今明兩年純利預測。

-瑞銀降申洲目標價至95元。

●歐股向好，英法德股均升逾0.5%。

●滬綜指收跌10點，船舶製造股領挫，酒股受捧。

●日股收升162點，澳股升0.7%。

●日本擬重啟核電，IEA料有助天然氣市場降溫。

●SpaceX與T-Mobile合作在美國推衛星連網服務。

●幣安與南韓釜山市合作發展區塊鏈生態系統。

●諾獎得主：指美國經濟已陷入衰退「有點好笑」。

●人民幣中間價上調至6.8486，兌每百港元報87.32。

●港元1個月拆息回軟至1.80911厘。

●日出康城凱柏峰II料最快下月初展開新一輪銷售。

●安達臣道對出商業地收到4份標書，信置、長實及領展等入標。

●CCL連跌6周 創近兩年半低位。

●錦田北住宅用地向城規會申請改建低密度分層住宅供916伙。