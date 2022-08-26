綠城中國：在行業下行中市佔率反升　長遠睇好發展

他續指，現時環境對不少房企是危機及機遇並存，但對公司而言，是「沒有危機，只有機會」，未來會繼續追求項目的高質素，而非盲目追求規模及排名，期望除了在銷售排名上保持前十位，希望在「自投」及重資產權益部分亦可在行業中排名前十。

綠城中國於年初公布全年銷售目標3,300億元人民幣(下同)，公司副總裁兼首席運營官李駿透露，內部「保底」目標為3,100億元，而3,300億元目標是挑戰。若在樓市維持現階段狀況，全年銷售或比3,300億元略少，但肯定可以完成3,100億元保底目標。假設樓市進一步回暖，有信心能挑戰3,300億元目標。

他又指，雖然當局房產政策有放鬆，行業出現好轉迹像，但目前仍未能對全年的銷售目標下定論，需要視乎餘下時間的復甦情況，全年銷售有可能按年略跌，惟相信跌幅是行業中較少。

該公司上半年毛利率為17.4%，按年下降4.6個百分點。公司執行總裁耿忠強解釋，由於現時交付結轉的項目，主要是三年前或更早之前獲得的土地，當時土地市場競爭激烈，地價較高，現時樓市不景氣，導致毛利率偏低，但這是整個行業均須面對的問題。

耿氏又指，已售未轉結部分的毛利率已銷定，與目前結轉的項目毛利率水平大致相若。另外，現時拿地有兩大要求，即綜合項目的平均淨利率不低於8%，及IR不低於15%，並集中在核心城市的核心板塊。

他表示，公司今年上半年取得的土地質量較高，淨利潤接近10%，而近期拿地的兌現度或比以往為高，預期隨着行業進一步整合，未來的利潤率有提升空間。

至於上半年公司匯兌淨損失11.02億元人民幣，耿忠強解釋，主要是美國加息，人民幣貶值所致，但僅為帳面損失，無實際現金流出，而公司外幣借貸比例不高，且均是借外債，還外債，中間不涉及兌換，認為匯率波幅屬階段性，未來會密切關注匯率變動，視乎市場走勢再考慮有否須要進行匯率對沖。