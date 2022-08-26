【產經直播】美團業績出爐 專家即時分析！
2022年08月26日 16:28
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港股周五(25日)繼續做好，高開170點後，最多升216點，最終收市報20,170點，升201點，重回兩萬點關，成交1,027億元。有傳中美將就中概股審計問題達成協議，中方將允許美方派員到香港，檢查於美國上市的中國企業的審計底稿，中概股除牌危機有望解除，消息利好港股氣氛？投資者還是趁彈減磅？不過美國聯儲局主席鮑威爾周五晚或於全球央行年會發表演說中「放鷹」，會唔會嚇窒環球股市？
美團業績出爐，第二季收入509.4億元人民幣，按年升16%，淨虧損11.2億元人民幣，表現勝預期，股價會點走？
至於其他藍籌股，申洲國際(02313)中期盈利23.67億元人民幣，按年多賺6.3%，另派中期息每股1.06港元，但毛利率按年則下降7.1個百分點，股價跌足全日，收市跌2%過外，為表現最差藍籌。而中國人壽(02628)中期純利則有254.16億元人民幣，按年減少近38%，不派中期息，收跌不足1%。呢兩份業績要點解讀？前景又點睇？
另外，在港股「三桶油」中，中海油(00883)及中石油(00857)中期業績齊齊好過預期，上半年分別多賺1.1倍及55%，分別派息0.7元及20仙，不過股價表現兩極，中海油跌1%，而中石油揚逾3%，要點部署？油價方面，市場估計伊朗原油或回歸市場，加上憂慮美利率上升會削弱燃料需求，國際油價隔晚向下，油價已接近反彈尾聲？
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