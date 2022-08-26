【產經直播】美團業績出爐　專家即時分析！

港股周五(25日)繼續做好，高開170點後，最多升216點，最終收市報20,170點，升201點，重回兩萬點關，成交1,027億元。有傳中美將就中概股審計問題達成協議，中方將允許美方派員到香港，檢查於美國上市的中國企業的審計底稿，中概股除牌危機有望解除，消息利好港股氣氛？投資者還是趁彈減磅？不過美國聯儲局主席鮑威爾周五晚或於全球央行年會發表演說中「放鷹」，會唔會嚇窒環球股市？

美團業績出爐，第二季收入509.4億元人民幣，按年升16%，淨虧損11.2億元人民幣，表現勝預期，股價會點走？

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