畢馬威：銀行利用AI加強金融監管成趨勢

本港近年積極發展金融科技，會計師行畢馬威中國大灣區反洗錢及制裁合規服務合夥人黃瑪麗在銀行業反洗錢的圓桌會議上表示，近年銀行的經營環境及模式不斷演變、加上金管局於2019年推出合規科技措施後，均促使業界透過科技加強風險管理及合規，以增強打擊金融犯罪的能力。

不過，她提到，運用人工智能等先進的分析技術來補充現時金融防護設施的不足，或使用由人工智能驅動的解決方案進行系統升級，均為現時銀行普遍趨勢。

畢馬威中國管理諮詢總監吳弋亦表示，透過結合現有的技術包括先進的人工智能科技如圖形分析、機器學習、自然語言處理、畫像分析，銀行可以更快捷有效地進行防洗錢工作，並充分應用人工智能的技術來補充傳統可疑交易監控的不足。

同一場合上，有與會者認為合規科技的投資回報是其主要挑戰，儘管不少機構管理層亦希望於交易監控上採用合規技術，但鑑於實施和培訓人才需要大量時間和資源，領導層往往在考慮到採用技術的成本後卻步。另外，亦有出席者認為，交易監控系統整合及自動化將會是未來的發展方向。

金管局早前發表的《善用合規科技力量：轉變風險管理及合規》白皮書顯示，超過一半(54%)的受訪銀行有於反洗錢交易監控領域上採用或實施合規科技；雖然大多數銀行目前都依賴比較知名的交易監控供應商，但部分銀行正在考慮更換現時的供應商，或採用總部設於內地的供應商所開發的內部解決方案。