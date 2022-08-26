柏傲莊III延遲一年入伙　因受疫情影響及保障鐵路安全

發展商解釋，早前已落實執行柏傲莊III的拆卸重建方案，剛接獲承建商的最新匯報，該盤的拆卸工程接近完成，但工程期間為保障鐵路安全，部分工序及緩解措施需安排於夜間進行，加上疫情及天氣影響，使預計關鍵日期有所延遲。

而據一手成交紀錄冊顯示，項目新近錄得的取消交易個案為8A座48樓F室，實用面積473方呎，兩房間隔，原本於去年6月以1,120.1萬元成交，當時呎價約23,681元，惟交易已於周四(25日)終止。該盤已今累計的終止交易個案佔總成交量845宗約27%，而涉及總成交金額逾36.2億港元。

另外，發展商指，就買家的補償安排，將於日內通過律師樓向買家發出信件，詳細解釋情況及簽署相關文件的後續安排。而賣方的律師代表亦會提供補充協議予買家。根據該公司於2021年7月向買家發出的信件，買家可選擇按補充協議完成買賣合約或取消交易。無論買家最終決定選擇哪一個方案，均可獲一筆過額外津貼及相關時段的利息補償。​

若買家選擇繼續完成交易，當中的利息補償會按2021年7月該公司向買家發出的信件中提出的時段計算，即按2023年6月30日至買賣合約中相關條文規定的成交日，以滙豐銀行在該段期間的最優惠利率(P)加2厘計算，並會在買家簽署補充協議時先支付首半年的利息補償。以購買樓價1,500萬港元單位的即供買家為例，一筆過額外津貼連同利息補償，共可獲約219萬港元，相等於樓價近15%。​