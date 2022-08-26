中海油：油價成本管控良好

至於國際天然氣價持續高企，首席財務官謝尉志表示，公司屬上游生產商，其中一個特點是需要有平穩的下游客戶接收其天然氣，令該企能平穩生產，所以大都與下游客戶簽訂長期合作和價格協議，令雙方都能獲得保障，互利共贏。

今年頭兩季價格則有輕微差別，與過去兩年相比，公司天然氣價明顯上升，主因一些大合約與國際油價掛釣，惟不同合約有不同安排。總括而言，由於大都是長期合約，所以跟目前市場上的液化天然氣(LNG)價格不同。

首席執行官周心懷表示，目前海上頁岩油的勘探仍處於極早前探索階段，暫未有大舉進軍海上頁岩油的計劃。他又指，海洋石油產業特點是「高風險、高科技、高投入」，所以要求公司擁有關鍵的海上技術，深海域仍有較可觀勘探前景，其技術進步將持續幫公司降低成本，提高產量效益，目前深海勘探仍處於初期階段，所以單井成本投入將會提高。

對於早前有傳中海油將退出英國、加拿大和美國的的一些包括油田、油砂等營運資產是否屬實，董事長汪東進稱，公司作為油氣勘探開發公司，將堅持全球配置油氣資產的原則，並根據自身技術和管理能力，以及按照市場運作等因素，調整和改善公司資產組合。