中芯研發人員數量回升 惟比遭美打壓前仍少一截

至於在研項目方面，「FinFET衍生技術平台」(14納米或以下製程)的進度繼續是「多個衍生平台開發按計劃進行，穩步導入客戶」。

對比2021年度全年業績公告，新出現在研項目包括的「40納米嵌入式存儲工藝平台」，「4XNOR Flash工藝平台」及「55納米高壓顯示驅動工藝平台」。

「40納米嵌入式存儲工藝平台」進度為「工藝平台可靠性通過汽車電子標準，並引入客戶進行產品設計。完成平台開發，工藝及IP可靠性達到車規級標準，滿足汽車電子產品需求」。

「4XNOR Flash工藝平台」方面，「試驗產品良率達標，開始工藝驗證，完成初版工藝凍結，並引入客戶進行產品設計。完成平台開發，為客戶提供技術更先進，存儲單元尺寸更小，更具有競爭力的NOR Flash工藝平台，並實現批量生產。」

「55納米高壓顯示驅動工藝平台」則「已完成工藝平台器件可靠性驗證，並引入多家客戶。」