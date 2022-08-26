中美就審計監管簽協議　港股夜期高水逾200點

中國證監會和中國財政部於8月26日，與美國公眾公司會計監督委員會簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。消息刺激港股夜期曾高見20,413點，升287點，高水243點。

中美審計監管合作協議的簽署標誌着雙方通過加強合作解決中概股審計監管問題邁出了關鍵一步，符合市場的期盼和預期。下一步雙方將根據合作協議對相關會計師事務所合作開展日常檢查與調查活動，並對合作效果作出客觀評估。如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。中方期待與美方監管部門以專業務實的態度積極推進合作，共同努力實現積極的成果。

中國證監會有關負責人就簽署中美審計監管合作協議答記者問表示，對會計師事務所開展監管，必然涉及到審計工作底稿。以日常檢查為例，監管機構除檢查會計師事務所內部控制體系外，還需要抽查部分上市公司的審計工作底稿，以檢驗事務所的工作質量。審計工作底稿是事務所開展審計過程中，對其制定的審計計劃、實施的審計程序、獲取的相關審計證據，以及得出的審計結論等所作的「工作記錄」。審計工作底稿的主要功能是記載審計師是否依照審計准則盡職盡責地驗證企業收入支出等財務信息准確性，因此一般並不包括國家秘密、個人隱私或企業底層數據等敏感信息。

中國證監會有關負責人就簽署中美審計監管合作協議答記者問表示，此次簽署的中美審計監管合作協議，是在雙方2013年執法合作諒解備忘錄及2016年試點檢查合作備忘錄的基礎上，根據雙方國內法律法規和監管要求，參照相關國際通行做法，總結以往雙方合作經驗，經過反復磋商達成的。合作協議主要就雙方對相關會計師事務所合作開展日常檢查與執法調查作出了具體安排，約定了合作目的、合作範圍、合作形式、信息使用、特定數據保護等重要事項。