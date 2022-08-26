俄毀過剩產能亦不出口天然氣　歐能源價飆引爆通脹

聯儲局主席鮑威爾對利率前景發表講話後，商品市場隨着美元波動而上落。紐約期金周五高見每安士1,772.3美元，按日微升；紐約期油則高見每桶94.02美元，按日升近2%。近日備受關注的歐洲天然氣期貨價格維持在每兆瓦時320歐元的歷史高位附近，意味能源危機毫無緩和迹象。

英國政府周五(26日)更正式宣布，10月起的每年電力和天然氣價格上限大幅提高80%，加至平均3,549英鎊(約3.2萬港元)。專家隨即警告很可能迫使數百萬人陷入無錢買燃料的困境，不得不在暖氣和糧食之間作出選擇，58%英國家庭明年將面臨燃料短缺，因當局明年1月會再評估能源價格上限，屆時帳單可能超過5,000英鎊。

同病相憐的德國明年交付基準電力價格周五升破800歐元，本周勁升39%，幾乎是去年同期的10倍。由於當地家庭須為貴價能源帳單做好準備，讓消費者信心下滑，9月跌到-36.5，差過市場預期的-31.8，連續3個月創歷史新低。

更不堪的是有報道指出，俄羅斯為打能源戰，由於儲氣設施已爆滿而產能不可隨意關掉，不惜將原本出口到德國的天然氣「自燃」，每天總值約1,000萬美元，氣候專家警告釋出的二氧化碳會加速北極冰層融化，令全球熱浪惡化！事實上，莫斯科自身氣溫也創53年新高，料炎熱天氣持續至下周日。

除了能源通脹外，糧食漲價亦未見徹底緩和！外媒周五引述消息透露，印度可能很快宣布限制部分大米出口，因其國內供應面臨威脅。由於印度佔全球大米貿易40%，此舉可能加劇全球食品市場的混亂局面，令飢餓問題惡化。

鑑於環球通脹不確定性因素未除，富國銀行看好具避險功能的金價，雖然近期持續受美元升值影響，但該行預計本年底仍有望超過每安士2,000美元，主要是通脹難以大幅回落，聯儲局又未敢大幅加息，金價在經濟溫和衰退下表現往往較佳。此外，向來預言準確的印度神童阿南德亦相當睇好黃金及白銀，多次呼籲世人留意兩者的買入時機。