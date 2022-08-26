疫苗正統之爭！莫德納指控輝瑞及BioNTech盜mRNA專利

外媒報道，莫德納(Moderna)正對輝瑞(Pfizer)及其德國合作夥伴BioNTech提出訴訟，指控後兩者在開發美國批准的首個新冠病毒疫苗時侵犯專利，稱後兩者複製莫德納於疫情前幾年開發的技術。

Moderna周五(26日)新聞發布會上指，該訴訟將於麻省的美國地方法院及德國杜塞爾多夫地區法院提出。

莫德納CEO Stephane Bancel發表聲明稱：「提起訴訟是為了保護我們在新冠疫情前10年開創、投資數十億美元，並獲得專利的創新mRNA技術。」

而總部位於德國的BioNTech與美國製藥巨頭輝瑞合作時，亦一直在mRNA領域進行開發。

莫德納聲稱，輝瑞及BioNTech在未經許可的情況下，複製莫德納在2010年至2016年期間獲得專利的mRNA技術。又指，在疫情初期，莫德納不會強制執行其新冠疫苗專利去幫助其他人開發自有疫苗，尤其是針對低收入和中等收入國家。惟2022年3月，莫德納表示希望輝瑞及BioNTech等公司尊重其知識產權。又指，不會在2022年3月8日之前為任何活動尋求損害賠償。