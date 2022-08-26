樓市蝕讓潮！近年買入私樓、居屋都輸錢離場

樓市蝕讓成交不斷湧現，其中粉嶺碧湖花園大兩房單位，累減52萬元後以498萬元售出，原業主2018年12月持貨至今帳面蝕讓約27萬元。馬鞍山居屋錦英苑也有三房單位以500萬元已補價自由市場轉售，原業主持貨3年辣招鬆綁沽售帳面蝕約78萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蕭振邦表示，鴨脷洲南灣2座高層A室，實用面積約1,836方呎，兩房雙套房間隔，以每月租金約8.1萬元，呎租約44.1元。原業主於2010年8月以約4,833.4萬元購入物業，租金回報率約2厘。

●利嘉閣梁啟豪稱，炮台山月明樓低層I室，實用面積約529方呎，兩房間隔，以月租約14,000元獲承租，呎租約26.5元。

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九龍區

●中原馮健平指出，荔枝角美孚新邨本月暫錄約16宗成交，平均實用呎價進一步跌至約11,750元水平。屋苑1期百老匯街2號中層D室，實用面積約885方呎，三房間隔，開價約1,015萬元，減至980萬元成交，呎價約11,073元。原業主於2015年3月以928萬元購入上址，持貨逾7年帳面獲利52萬元，升值約5.6%。

●利嘉閣徐永全表示，啟德1號(II)3座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，外望啟德市景，原叫價約1,350萬元，累減約165萬元，以1,185萬元成交，呎價約21,664元。原業主約2017年以約960.8萬元一手購入，持貨5年帳面獲利約224.2萬元，升值約23%。

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新界區

●美聯蔡天賜表示，粉嶺帝庭軒1座高層C室，實用面積約607方呎，三房連套房間隔，最初以約890萬元放售，及後下調830萬元，議價後再減10萬元，終以820萬元沽出，呎價約13,509元。原業主於1999年9月以249.8萬元購入單位，持貨約23年帳面獲利570.2萬元，物業升值近2.3倍。

●美聯周志強指出，粉嶺碧湖花園1座低層C室，實用面積約441方呎，大兩房間隔，早前以550萬元放售，議價後以498萬元沽出，累減52萬元或近一成，呎價約11,292元。原業主於2018年12月以約525萬元購入物業，至今貶值約27萬元或約5.1%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田濱景花園5座高層F室，實用面積約554方呎，三房連套房間隔，放盤一個半月累減112萬元，以736萬元沽出，減幅約13.2%，呎價約13,285元。原業主於2019年5月購入上址，作價約880萬元，持貨至今帳面蝕約144萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山居屋錦英苑B座低層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤3個月減價30萬元，已補價自由市場成交價500萬元，呎價約9,025元。原業主於2019年3月購入上址，當時作價578萬元，持貨3年辣招鬆綁沽售，帳面蝕約78萬元，期內跌價約13%。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區本月暫錄約45宗二手成交，與上月同期相若，其中迎海系列佔約9宗，其中迎海‧星灣御25座中層H室，實用面積約766方呎，一房套房間隔，開價約1,500萬元，議價後以1,430萬元易手，呎價約18,668元。原業主於2018年以1,350萬元購入單位，持貨4年帳面獲利約80萬元，升值約5.9%。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山銀湖‧天峰6座中層B室，實用面積約1,856方呎，四房間隔，連車位叫價約3,500萬元，放盤9個月累減159萬元，以3,341萬元售出，呎價約18,001元。

●美聯周南輝表示，大埔居屋明雅苑A座高層3室，實用面積約438方呎，兩房間隔，早前以578萬元放售，議價75.5萬元或約13%，終以502.5萬元沽出，呎價約11,473元。原業主於2002年11月以85萬元購入單位，持貨約20年帳面獲利417.5萬元，升值近5倍。

●中原梁岳宏指出，青衣盈翠半島2座高層B室，實用面積約772方呎，套三房間隔，4月份叫價約1,560萬元，累減290萬元，以1,270萬元沽出，呎價約16,451元。原業主於2005年9月以458萬元買入單位，持貨約17年帳面獲利812萬元，升值近1.8倍。

●中原溫明峯稱，馬灣珀麗灣本月暫錄11宗成交，平均實用呎價約11,473元，屋苑22座中層E室，實用面積約490方呎，兩房間隔，享內園景，放盤12日減價32萬元或5.6%，以538萬元獲承接，呎價約10,980元。是次成交價較7月份同類型單位低約20萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門豐連1座高層G室，實用面積約302方呎，一房間隔，新買家以500萬元一筆過付款購入單位，呎價約16,556元。原業主於2016年以約310.2萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約189.8萬元。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑N座高層9室，實用面積約640方呎，三房間隔，累減逾60萬元，未補價第二市場成交價約418.8萬元，呎價約6,544元，新買家為區內公務員綠表客。原業主於2013年以約228萬元入市，現帳面獲利約190.8萬元。

●美聯蕭偉康稱，將軍澳新寶城6座高層G室，實用面積約379方呎，兩房間隔，原叫價730萬元，議價後以685萬元成交，累減45萬元，呎價約18,074元。原業主約2008年10月斥約216萬元入市，是次轉手帳面賺約469萬元，升值約2.17倍。

●利嘉閣王亦俊表示，將軍澳都會駅2座極高層A室，實用面積約492方呎，兩房間隔，享海景，新近以約862萬元易手，呎價約17,520元。原業主於2012年以475萬元購入單位，持貨約10年帳面獲利約387萬元，期間升值約81%。

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