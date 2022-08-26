新盤UPDATES：一手樓仍為市場焦點

新盤市場醞釀下一輪推盤潮之際，日出康城項目趁有空檔準備下月初新一輪銷售。另一邊廂，有豪宅新盤單日沽出3伙，吸日逾6,400萬元。

●日出康城凱柏峰II預計下月初展開新一輪銷售

田氏續，最新加推單位涵蓋3種全新戶型，包括2A座A室，屬實用面積443方呎的兩房戶、2A座E室，屬實用面積353方呎的一房戶、2B座F室，屬實用面積451方呎的兩房戶。新一批單位市值約10億元。

●大埔林海山城單日沽3伙 吸金6,427萬

據項目成交紀錄冊顯示，項目的10座3樓D室，實用面積1,412方呎，三房連工作間間隔，以2,395萬元沽出，呎價約16,962元。同時，10座2樓C室，為實用面積1,187方呎的三房戶，成交價為2,038萬元，呎價約17,169元。至於，12座2樓B室，實用面積1,173 方呎的三房戶，以1994.1萬元獲承接，呎價為17,000元。項目本月開售至今累沽6伙，套現逾1.71億元。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway取消交易戶獲承接

上述單位包括B座19樓8室，為實用面積295方呎的一房連衣帽間間隔，最新成交價為480.68萬元，呎價約16,294元。另B座11樓12室，為實用面積314方呎的一房連衣帽間單位，最新以474.51萬元沽出，呎價約15,112元。

●旺角雋薈增家具優惠吸客

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，周五(26日)公布推出全新家具優惠 ，凡於今年10月31日前購買項目指定樓層的F室，即可獲贈雙人床架連扶手及儲物櫃，以將單位劃分生活及寢室區域，助業戶善用室內空間。

上述F室屬實用面積193方呎的開放式戶，而贈送的家具為善用單位高樓底的優勢而設計，雙人床架連扶手拓展室內空間，打造高架的寢室區域，下層空間可靈活運用，而儲物櫃同時亦用作通往寢室區域的樓梯，並提供充裕的收納空間。資料顯示，該盤由今年初至今，累沽約70伙，套現逾3億元。

●大圍站柏傲莊III預計關鍵日期延至2025年3月

發展商解釋指，早前已落實執行柏傲莊III的拆卸重建方案，剛接獲承建商的最新匯報，該盤的拆卸工程接近完成，但工程期間為保障鐵路安全，部分工序及緩解措施需安排於夜間進行，加上疫情及天氣影響，使預計關鍵日期有所延遲。

●長沙灣睿峰錄得12伙終止交易

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰(前稱為恆大‧睿峰)周五(26日)公布，最新再有12個單位終止交易，涉及的總成交額逾1.12億元。上述12伙因個別原因未能於合約要求的期限內完成交易，當中有6位買家無法聯絡或沒有進一步意圖完成交易，另有6位買家已向發展商表明意向不會繼續完成單位餘下交易程序。

發展商表示，在秉持合約精神及尊重法律的原則下，已於今日行使買賣合約下的權利終止有關交易，並向買家發信終止通知書，買家亦可恢復首置客身份。而相關的單位已於同日暫停銷售，以便日後再作計劃。就是次發出的終止通知書，買賣雙方簽訂的買賣合約完全遵從地政總署要求，其中相關條款列明，賣方如因買方未能履行責任而行使買賣合約權利終止有關交易，賣方可沒收成交價5%的臨時訂金。