有線寬頻半年蝕逾2億　資不抵債7971萬

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，雖然有線資不抵債，但相信不會有即時危機，因為主要債務來自大股東，相信可繼續透過向大股東發債來維持流動資金，再加上日常營運的收入，可以繼續營運。然而管理層要想辦法將公司的有線網絡變現，否則單靠電視節目和廣告，業務難有突破。至於公司股份，因股價長期低迷，以及絕少成交，他認為沒有投資價值。

在6月底，公司收費電視客戶有68.3萬戶，按年減少6.56%。根據業績報告內解釋，香港付費節目業務的競爭激烈，加上收費電視訂閱業務的客戶基礎收縮，導致媒體分部的收入較去年同期有所減少。

主席鄭家純在業績報告內表示，作為策略檢討其中一環，集團將繼續審慎評估潛在合作夥伴或出售任何虧損業務的任何可能性及機會。