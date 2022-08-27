東方日報B2：鮑威爾呼籲「忍痛」 道指曾冧546

市場引頸以待的Jackson Hole全球央行年會開幕，雖然美國聯儲局愛用的通脹指標低過預期，惟主席鮑威爾發言仍「偏鷹」，要用「強力、迅速」手段讓需求緩和下來，繼而平抑物價及確保通脹預期穩定，又引述往績指不應過早放鬆貨幣政策，即使加息會「帶來痛苦」，勞動力市場及經濟增長放緩，還會在一段時間內收水。

鮑威爾稱，不忍下短期陣痛讓物價重歸穩定只會更糟，以現在勞動市場極為緊絀，且通脹遠高於政策目標，就算利率升到2至2.5厘這個最新「點陣圖」揭示的長期利率預測，也不代表加息周期暫停或告一段落。

早於央行年會前夕，多位聯儲局官員已「放鷹」。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德支持今年將利率提升到3.75至4厘水平，且傾向於「前置式」加息，即先快後慢地收水。堪薩斯城聯儲銀行行長喬治也指利率可能要升至4厘以上。

布拉德相信，市場低估通脹持續的風險，料物價將在更長的時間內續升。美國存在衰退風險，但未知衰退是否必然發生，又謂美國國債孳息率上漲，反映了市場對風險更恰當的定價。

事實上，美國的經濟環境已令聯儲局陷兩難，一方面是通脹高企，不得不繼續收緊貨幣政策平抑物價；同時由於國內生產總值(GDP)已連續兩季出現倒退，陷入「技術性衰退」，過急的加息又會加劇經濟「硬着陸」的風險。

瑞士百達財富管理資深美國經濟學家柯冬銘表示，未來數月鮑威爾的態度極可能繼續「模棱兩可」，但仍可能釋出調整加息幅度的信號。他分析指，最近聯儲局的言論反映出股市只能算是「次級信號」，即貨幣政策不太會受市場波動影響。他預計當局9月加息0.5厘，但若勞動力市場無立即出現預期的改善迹象，下次加息幅度可能又回到0.75厘。而在此之後，每次會議加息幅度將放緩至0.25厘。

所幸是聯儲局最重視的通脹指標──個人消費開支(PCE)物價指數回落。7月PCE物價指數按年升幅6.3%，較6月顯著回落0.5個百分點，稍低於預期6.4%；撇除食品及能源的核心PCE物價指數按年升4.6%，同樣低於預期兼放緩。

反映整體消費表現的PCE則按月僅微升0.1%，個人收入按月增0.2%，兩者均遠遜市場預期，數據更引證美國通脹有所緩解、抑制聯儲局激進加息的說法。

受鮑威爾鷹派言論影響，美股3大指數周五早段大跌，道指一度跌546點，至32,745點；標指跌68點，至4,130點；以科技股為主的納指跌233點，至12,405點。

對沖基金橋水聯席投資總監Greg Jensen警告，由於金融市場與實體經濟脫節，「資產價格需下降」。隨着聯儲局繼續「收水」，金融市場將伴隨實體經濟下滑。諸如美股和美債等多數資產價格，跌幅恐介乎20至25%。

不過，對於擁有巨額現金流的龍頭企業而言，股市跌其實是執平貨、併購的好時機。市傳全球電商「一哥」亞馬遜擬收購電子遊戲公司藝電(EA)，惟未知交易作價等具體資料。若消息成真，則是繼微軟收購動視暴雪後，年內第二宗遊戲業界大型併購案。EA股價早段曾升5.49%。