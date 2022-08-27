聯儲加息勢提速！美股道指收市急瀉1008點

美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole央行年會上發表鷹派言論，投資者憂慮加息步伐提速，美股3大指數周五(26日)急挫。道指收報32,283點，跌1,008點或3.03%；標指收報4,057點，跌141點或3.37%；納指收報12,141點，跌497點或3.94%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌4.22%、4.04%、4.44%，3大指數均連跌兩周。

鮑威爾周五講話時大肆「放鷹」，強調價格穩定是聯儲局的責任，也是經濟的基石。他指出，雖然更高的利率、經濟增長放緩和疲軟的勞動力市場條件會降低通脹，但也會給家庭和企業帶來痛苦，「這些都是降低通脹的不幸代價，但未能恢復價格穩定將意味着更大的痛苦。」

他表示，當局正在使「強力而迅速」的措施來緩和需求，使供求保持平衡，並維持通脹預期穩定。

他又引述過去的歷史經驗指，不應過早放鬆貨幣政策。當前高通脹周期持續的時間愈長，通脹預期變得根深蒂固的機會率就愈高。因此，他強調聯儲局「必須堅持下去，直到工作完成。」

其他個股方面，市場傳聞指，全球電商「一哥」亞馬遜擬收購電子遊戲公司藝電(Electronic Arts，EA)，惟未知交易作價等具體資料。若消息成真，則是繼微軟宣布收購動視暴雪後，年內第二宗遊戲業界大型併購案。EA股價周五升3.57%，收報132.17美元。

個人電腦生產商戴爾(DELL)收入遜預期，其股價挫13.51%，收報41.43美元。在疫情期間的電腦銷售熱潮過去後，該公司上季收入增長9%至264.3億美元，差過分析員平均預期，並且是一年半以來最慢增長。