索尼調整大部分地區PS5售價　微軟：Xbox系列無加價計劃

隨着Sony宣布上調美國以外市場的PlayStation 5(PS5)售價後，不少玩家都擔心另一競爭對手微軟(Microsoft)的Xbox系列亦會跟隨加價，據外媒報道，微軟稱，現有的Xbox Series X/S價格將保持不變。

微軟表示，儘管Sony加價，公司一直評估業務，Xbox Series S的建議零售價仍為249.99英鎊，Xbox Series X為449.99英鎊。

遊戲行業分析師Piers Harding-Rolls稱，微軟似乎是想利用PS 5的漲價去推動Xbox的營業收入增長，尤其是在即將進入假日購物​​節，微軟或以Xbox Series S及Game Pass等商品提供更優惠的定價計劃。

日前索尼互動娛樂(Sony Interactive Entertainment)總裁兼行政總裁Jim Ryan指，基於全球經濟環境、高通膨率與不利貨幣趨勢影響，將調整歐洲、中東及非洲(EMEA)、亞太地區(APAC)、拉丁美洲(LATAM)以及加拿大等特定市場的PS5建議零售價；惟美國則維持價格不變。

以香港為例，PS5的建議零售價加價約10%，各型號均加價400元。搭載藍光光碟機的PS5主機由3,980元加至4,380元；數位版PS5主機則由3,180元升至3,580元。歐洲、英國、日本、中國內地的售價則分別加50歐元、30英鎊、5,500日圓及400元人民幣；澳洲、墨西哥、加拿大亦有不同程度的加幅。