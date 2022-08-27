歐洲史上最大IPO！保時捷傳計劃上市　估值高達6630億元

外媒周五(26日)引述知情人士消息報道，福士汽車(Volkswagen AG)旗下豪華跑車品牌保時捷(Porsche)計劃在歐洲進行首次公開發行(IPO)，其估值最高可達850億美元(約6,630億港元)，將成為歐洲有史以來規模最大的IPO。

知情人士指，保時捷已獲600億至850億歐元(約4,691億至6,645億港元)的發行股份預訂單，市況如無劇烈波動，保時捷計劃在監事會批准後，於9月第一周宣布在法蘭克福上市的計劃。

據悉，包括普信集團(T. Rowe Price Group)、卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority)在內的知名投資者已展露興趣在這個估值範圍認購IPO。

另一方面，保時捷一直評估包括能量飲品紅牛(Red Bull)創辦人Dietrich Mateschit，以及LVMH集團行政總裁Bernard Arnault等億萬富翁的興趣。

福士汽車、保時捷、普信集團與卡塔爾投資局的發言人拒絕置評。

此外，保時捷在上市前出現好兆頭，原因是其「影子訂單簿」(shadow order book)需求旺盛，即市場對一家公司IPO預先承諾認購的「影子訂單」。市場人士希望，該公司能重新打開歐洲低迷的IPO市場。

知情人士稱，由於對公司治理的擔憂，許多通常會投資德國大型IPO的歐美機構資產管理公司迄今都不會作出堅定承諾。不過，保時捷仍有足夠需求幾乎可以滿足高價範圍的影子訂購量，在低價範圍也有超額認購。

保時捷將向IPO投資者出售不具投票權的優先股。