【10大驚奇】中國資本外流加速　人民幣貶值壓力大

中國本周初再度減息，下調貸款市場報價利率(LPR)0.15厘，引發人民幣進一步轉弱。反映境外匯價的離岸人民幣(CNH)創下今年新低，大行分析員亦警告，中美息差進一步拉闊，資金會加速外流。

【1、大和賴志文︰中國資本外流加劇】

面對經濟放緩，中國選擇靠減息放水來救市，為市場注入流動性以刺激經濟活力，惟此舉同時導致人民幣貶值壓力加劇。大和資本市場首席經濟師賴志文預告，資金會加緊離開中國。

他表示，內地上季國際收支平衡表錄得約190億美元的赤字，結束了連續8個季度的盈餘。根據過往經驗，每當赤字出現，人民幣就會有明顯的下行壓力。例如，2018年第三季度至2020年第一季度；以及2014年第三季度至2017年第一季度之間的赤字期，都與人民幣貶值的及市場拋售呈現出「相關性」。另外，上季度資本帳赤字高過經常帳盈餘，也印證了資金加速外流。

進入7月，資本外流並沒有放緩。 國際金融協會(IIF)8月份的報告顯示，中國債務市場淨流出30億美元，標誌着中國債市連續第6個月錄得淨流出。

他續指，以美國旨在抗通脹的加息周期僅走了一半，中美息差倒掛會令人民幣顯著受壓，人民銀行日前減息形同火上加油，更不用說內地宏觀經濟、監管風波和地緣政治令外資膽顫心驚。

【2、內地銀行掟人民幣 遭人行「指導」】

外媒引述消息指出，截至本周三(24日)，已有好幾家銀行因大規模沽人民幣、買美元，而收到中國人民銀行電話作窗口指導，可見當局不希望人民幣匯價貶值過快。

人民幣匯率貶值，部分原因是美國加息導致美元轉強，但也反映對中國經濟放緩的擔憂。同時，上周的減息舉動亦令人民幣匯價添壓。離岸及在岸人民幣日前均貶破兩年低位。

外匯管理局表示，在市場供需穩定的8月，沒有見到金融機構不合理地大量購買外匯。此外，外管局強調，在美元近期快速升值後，與其他非美元貨幣相比，人民幣保持彈性，而內地強勁的貿易順差和利用外資，繼續在穩定跨境流動方面發揮基礎性作用。

不過，德國智庫墨卡托中國研究中心(MERICS)及德國工業聯盟(BDI)對100多家企業進行調查，結果顯示，中國加大對外國企業施壓，跟2018年相比，目前已知的施壓案例大增。調查指，過去內地的「紅線」是涉及政治等議題，但現今在華外企正面臨新紅線，好像針對如內地通訊設備企業華為等的制裁等議題，也都被納入。

研究人員又指，由於擔心成為施壓目標，外企可能會避免提及在內地遭受的不公平待遇，他們也可能認為與內地的立場保持一致是最安全的。

【3、內地金融機構寧違當局呼籲 亦不願助房企融資】

內地房地產行業債務危機至今仍未解除，為了拯救多家泥足深陷的開發商，當局一直呼籲金融機構對行業作出支持。不過，有外媒引述7名知情人士指，出於房地產風險對其資產負債表的影響，一些內地國有金融機構不願理會當局救助房企的呼籲。

報道指，當局最近數周舉行多次閉門會議，鼓勵銀行及證券公司等金融機構，支持房企融資。即使人民銀行致力推動國企金融機構支持一些實力較佳的房企融資，但至今當局未有頒布任何具體的命令。

而報道又引述兩家國有銀行，及三家國有資產管理公司的高層指，雖然收到監管部門幾次的「窗口指導」(即口頭勸喻式監管)，他們年初至今一直減持內房債。

【4、內地反腐風暴捲向房企 單日4國企高管受查】

伴隨河南省多間村鎮銀行存戶提款難風波，揭發村鎮銀行金融弊案，被查金融官員更有增無減，惟緊接爆出的內地業主停供「爛尾樓」項目至今仍持續發酵，歸根究柢皆因內房債務爆煲頻現，由深具政策扶持優勢的國企主導房地產行業料成新常態之下，提早着手調查房地產央企、國企高管可算是有備無患。

建發集團曾披露，市委專項巡察組自8月8日起進駐該集團，進行為期約一個月的專項巡察，重點監督檢查國有土地、房屋建築物資產管理使用情況。據介紹，專項巡察組主要通過被巡察領導班子有關成員及相關幹部群組個別談話，受理反映被巡察單位及其領導幹部等在重點監督方面存在責任、腐敗問題的舉報。建發國際及建發物業已於周三晚發公告，均指公司經營一切正常。

【5、經濟存隱憂！內地失業保險金支出創新高】

根據人力資源和社會保障部的數據計算，6月中國失業保險基金支付的金額按年增256.6%至371.9億元人民幣(下同)，這是自2013年1月數據公布開始以來最高。

失業支出大增導致失業保險基金6月出現227.4億元赤字，較5月49.1億元赤字擴大，與1至4月的月度盈餘形成鮮明對比。該失業保險基金由用人單位、職工和政府補貼共同組成，用於滿足失業人士的基本生活需要。

【6、內地企業變陣自救 任正非：華為要「活下來」...】

全球經貿戰如火如荼，被美國重點打壓的內地通訊設備巨頭華為，即使有「中國最具影響力領袖」之稱的任正非領軍，今年上半年成績仍遭外界形容為「倒退」。身為華為創始人的任正非隨即決定調整公司大方向，強調把「活下來」作為最主要綱領，一語道破眼前全球經濟危機的箇中真諦。

內媒指出，任正非在公司內部論壇發表文章，提及公司要從追求規模轉向追求利潤和現金流。面對全球經濟將面臨衰退、消費力下降，華為應改變思路和經營方針，保證渡過未來3年的危機，包括邊緣業務全線收縮和關閉，員工考核和獎金要和實際經營結果掛鈎，把寒氣傳遞給每個人，反映地緣政治與外圍經濟的雙重壓力對華為帶來不確定性，已迫使該企出力自救。

【7、印度神童示警世人4件事】

久未露面的印度神童阿南德(Abhigya Anand)，多次料中世界變局走向，對於動盪不安的環球政經局勢有獨到見解。其最新影片提醒民眾要特別注意四件事。

由於上個月的12日至16日，發生三個特別星象，包括土星進入摩羯宮、羅喉進入bharani nakshatra，以及火星進入婆羅門，當上述三星象相聚一起，全球就會遭不安穩能量籠罩，未來幾個月或發生重大且令人震驚事件。在此，阿南德提醒要注意四個部分，包括經濟動盪、地緣政治緊張、極端氣候災難及新冠疫情變化。

經濟方面，他稱，由於過度通脹令經濟動盪，雖然近日黃金及白銀價格回落，但以長線角度看，仍然是非常重要的資產，目前反而是投資最佳趁低吸納時機。

此外，阿南德提到，世界人口增長迅速，糧食與能源危機上升，人類不可忽視。他亦指，明年新冠疫情或逐步消退，可看到對經濟的封鎖開放，惟重申希望人類可以尊重大自然，友善運用地球資源，以友好和繁榮的方式共存。

雖然阿南德準繩度頗高，但也有失手的時間，上述的阿南德建議僅供參考，不宜盡信。

【8、俄斷氣策略奏效？瑞銀：歐元區已陷衰退】

外媒報道，瑞銀經濟學家指，歐元區已進入由能源價格飆升所引發的「淺」衰退，料將持續至年底。瑞銀分析師周四(25日)予客戶的報告中預測，19國組成的歐元區經濟體於第三及第四季度將分別萎縮0.1%和0.2%。雖然如此，由於歐元區在截至6月份的三個月內表現強勁，瑞銀上調歐元區的全年展望。瑞銀將歐元區明年經濟增長預測由1.2%降至0.8%。

【9、商界對美國經濟悲觀 97%人預期18個月內陷衰退】

商界對美國經濟前景未感樂觀。外媒報道，Stifel Financial Corp.向合共70名大型企業高層、商界及投資者進行調查，97%受訪者認為，美國經濟在未來一年半之內陷入衰退。

根據調查，46%受訪者料美國今年內發生經濟衰退，33%預期明年出現衰退，18%甚至認為目前已陷入衰退，只有3%預期未來18個月不會出現衰退。

59%受訪者認為高通脹是首三大問題之一，64%認為勞動工不足是其中一個問題，認為通脹是主要問題的有54%，有53%則指供應鏈樽頸是主要問題。

Stifel消費者、零售和多元化工業投資銀行主管Michael Kollender表示，市場狀況及經濟周期往往轉變得很快。鑑於不確定的背景，可以理解公司正為潛在長期低迷做準備，並正在考慮各種經濟情景，以及他們明年的策略部署方法。

另一方面，受訪者普遍相信，如果美元匯價持續高企，企業盈利將會受挫。

【10、通脹逼人！英國富人區食物銀行求助個案急增】

英國生活成本高昂，有預測指英國明年通脹恐飆至18.6%。英國富人區一個慈善組織獲封為最富貴食物銀行，向有需要基層提供三文魚等高檔食物。

外媒報道，這家名為Basics Bank的食物銀行，位於英國南部地區新森林(New Forest)。一般食物銀行通常提供焗豆或粟米片這類食物，不過Basics Bank大部分商品都比普通食物銀行高檔，例如上星期有三文魚批供應，今個星期有蘑菇韭菜芝士汁意粉。

Basics Bank的開放時間為逢周一至周五，早上9時至下午3時，歡迎「客人」Walk-ins，另外有團隊運送食物予家庭。Basics Bank義工會使用iPad來處理運輸工作，店內訪客獲尊稱為客人。很多「客人」都是打扮光鮮、作風低調的父母。義工指有些人是烏克蘭難民家庭。

這家食物銀行的所在地新森林城鎮利明通(Lymington)，被視為倫敦富人退休後的熱門居住地。房地產網站Rightmove的數據顯示，利明通有不少別墅和廣闊的鄉村莊園，平均樓價約54.7萬英鎊(約507萬港元)。

Basics Bank主席Oli Stanley表示，當地有很多富人慷慨解囊，對機構而言是一件幸運的事。Stanley表示，Basics Bank在供應上每周花費4,000英鎊，每月為95至115戶家庭提供食物。這家食物銀行主要都是依靠捐贈，其中有一名匿名人士最近捐贈了一輛冷藏貨車。

慈善機構Citizens Advice Hampshire今年2月表示，利明通的求助人士創新高，將當地列入紅色警戒狀態，反映英國富人聚居地也受通脹打擊。