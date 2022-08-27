【錢夫人巡舖】200萬抽銀債？揸住「一球」應該點部署？

有人用「兩球(200萬港元)」抽銀色債券，實情全數獲派的機會等於零，因政府一早已公布最高每人只會獲派100手(100萬元)。瞓身抽銀債，很大機會是博銀行的退款優惠！不過，代價是要大筆資金鎖死到9月中左右，分分鐘得不償失。看看1年期定期存款息，可能更加吸引！

首先，錢夫人同大家計一計銀債利息收入，以上一期銀債每人最多分到14手計，14萬元成本，每半年派一次息，可收到2,807元。假設香港通脹維持低位，全期可以收息1.68萬元。

富邦銀行1年期港元定存強勢回歸，年息加至1.7厘，不過門檻翻一番至到100萬元。即是1個月100萬元可以帶來1,443.8元利息。

想要2厘半以上，3個月期亦有選擇，花旗優惠年息2.78厘，5萬元起存，但要指定理財客戶並持指定理財產品。大新銀行年息2.5厘，但門檻較高，為100萬元。半年期可考慮大新銀行，年息達到2.9厘，門檻100萬元，需要是新資金及指定理財客戶。

1年期有3厘息已經是香港「新常態」，最稀奇的是，連大銀行之一的渣打都將200萬元以上新資金的定存息加到3厘，實行「搶錢大計」。華僑永亨就將3.28厘定存優惠延長，惟新客入場門檻由20萬元大增至100萬元，存期388日，比起1年期要再多3個禮拜。全期收息3.48萬元，優惠期去到今個月底。