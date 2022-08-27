BIS：各國政策重點宜加快轉向供應面　以重振經濟

外媒報道，國際清算銀行(BIS)總裁Agustin Carstens表示，各國政府和央行應將政策重點從需求面轉向供應面，愈快調整愈好，否則全球經濟恐持續疲軟。

他周五(26日)在Jackson Hole全球央行年會上表示，俄烏戰事和新冠疫情對央行來說是當頭棒喝，因各國央行長期認為，供應會自動且穩定地調整以適應需求變化。

他建議，央行官員將重點集中在應對通脹，同時和政府建立更密切的合作關係，原因是只有政府才能培養創新和復原能力，同時引導必要的制度、技術和生態轉型。

他又指，決策者愈快意識到重新調整的必要性，並投入以振興供應面為重點的永續增長策略，全球經濟就會愈強勁，而且更具彈性。若能做到這點，新的助力有望形成，無論是對經濟增長還是物價穩定，都有很大益處。

此外，Carstens警告，目前全球經濟正接近航空業所稱的Coffin Corner，意思是飛機能維持飛行的最低速度，若飛行速度低於此臨界值，將無法產生足夠動力維持飛行高度。他表示，必須要有熟練的駕駛員才能讓飛機回到更安全、更穩定的地方。在這種環境下，繼續以總需求工具為主來刺激經濟增長恐會引來危險，因這可能導致更高、更難以控制的通脹。

Carstens認為，央行不能指望消除所有的經濟氣穴(Economic Air Pockets)，首要是讓物價穩定並保持在低位。他並指，即使疫情和戰爭帶來的通脹上行壓力最終消散，供應面因素有可能繼續推高物價。重新提振生產力並強化供應面的靈活度和彈性，必須在未來的政策辯論中發揮更多作用。