致富智庫：家庭氣氛如何更融洽？夫妻理財4大原則逐點講...

上星期講到夫妻由「二合為一」，生活過程中會不知不覺跌入「雷區」，如因為金錢而發生拗撬，知道問題最終會傷害彼此感情，就要好好避免。因此，有系統的理財規劃是絕對有助家中氣氛更為融洽，今期就分享家庭理財4大原則，齊齊學以致用。

【1、財務劃分3份】

家庭財務最理想是分成3份：丈夫、妻子和家用。夫妻財務分開，好讓兩人都有自由的現金流做自己想做的事。對方的資金運用，你可以提出理性建議，但是不要干涉其運用方式。或許你不認同太太每季都添置一大堆新衣服，但這些錢是她的，你不能要求她不買。各自擁有一點私己錢的好處，是可以因應個人狀況隨時使用，毋須事事徵求對方同意。

家用就是家庭開支，需要共同分擔的一部分，如果兩人都是在職人士，宜雙方商討滿意的支出比例，賺得多的一方不一定要全數負擔；若然一方是全識家庭主婦，沒有任何收入，可能安排她多處理一些家庭事務。畢竟，家庭責任並不只是金錢的付出，家事、照顧孩子也是大家的共同責任，需要一起分擔。感情世界裏本身就沒有「公平」，最重要的是雙方找到一個平衡點。

【2、進行家用規劃】

家庭開支龐大，如果能夠善用收入，進行理財規劃便能夠令資產增值。坊間有不少家庭理財法則，大家可按照自己家庭的生活習慣，選用合適的定律，讓家庭財富發揮更大效益。以下有四個主要法則「4321定律」、「80定律」、「雙10定律」和「31定律」，大家不妨參考一下。

●4321定律：就是說把家庭的收入分成4份，比例分別為40%、30%、20%和10%，用於投資、生活開支、儲蓄備用金及保險。

●80定律：這是理財投資中常常會提到的一個法則，意思是將80減去自己的年齡，就可得出投放在高風險投資產品上的資產比例。假設你今年30歲，擁有可投資資產20萬港元，而你應該投資於股票的比例會是80減去30。換言之，你可投資於股票的比例應為50%，也就是10萬元。

●雙10定律：此為針對保險而言的定律，雙10是指保險額度不要超過家庭收入的10倍，以及家庭總保費支出不超過家庭年收入10%。比如，目前家庭年收入是10萬元，那麼全家保險的保障總額度應設定在100萬元左右，保費不宜超過1萬元。

●31定律：主要讓每月有供樓開支的家庭作為參考，每個月房貸還款額以不超過家庭月總收入三分之一為佳。

【3、設定投資目標】

家庭收入有了適當的配置，就可根據家庭狀況規劃短中長期目標，選擇不同的「投資工具」，定期進行檢視。投資有一定風險，但利用家庭收入投資講求穩陣，因此可以考慮一些保本及低風險回報的投資產品。最簡單的就是將資金放在定期或活期存款戶口收息，或可購入儲蓄保險賺取保證回報。投資收息股是也可創造被動收入，除了高息藍籌，你亦可以選擇高息紅籌股或交易所買賣基金(ETF)。為確保投資有穩定增長，必需定期檢視投資效益，看看能否達成目標。

【4、紀錄財務支出】

記帳是檢視花費流向重要的一環，可以清楚明白哪些消費是「必需」，然後進行管控。家庭共用花費紀錄下來，就可以知道家庭每月支出多少，清楚列出哪些支出是太太出的、哪些是丈夫出的，可以隨時檢視適度調整。

另外，兩人的支出宜留下帳單等財務資料，尤其是涉及金額較大的項目，如個別項目開支突然增加，就應與伴侶共同找出原因，制訂減省方案。