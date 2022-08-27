泰國電價飆升創新高　巴育叫民眾學佛法脫苦海

外媒報道，泰國能源監管委員會(15日)宣布，已批准將9至12月的電價上調18%。在電價飆升、民眾經濟負擔加重的情況下，前總理巴育(Prayuth Chan-ocha)16日呼籲民眾學佛法解困。有僧人17日指，兩者根本無關。

據新電價規定，泰國9至12月的電價將為每度電4.72泰銖(約1.02港元)，創當地新高。生活成本急升，民眾生活捉襟見肘，面臨三餐不繼，但巴育此時不但沒有安慰民眾，反而建議他們學佛法自行「脫苦海」。談及電價飆升的問題，巴育表示：「去學佛法。研究四聖諦並問自己：甚麼是苦難？如何解決(苦難)？再看看結束苦難的方法。」

寺廟住持Phra Phayom Kalayano不同意巴育的觀點。他表示，能源價格上漲與四聖諦有何關聯？民眾正受苦，他們不希望電費變得更貴，有些人負擔得起，那些人不會受苦，不過有些人會受苦。

Phra Phayom Kalayano表示，電價上升，但民眾收入沒有增加，造成痛苦。他指電力是必需品，負擔不起不斷上漲的電價的人，將遭受不成比例的痛苦，因他們根本無法支付電費，然後電力會被切斷，沒有電力，很難做事。

當地媒體18日稱，當一個人成為佛教僧侶時，他們選擇「不理世俗事務」，即不干涉政治，但當僧侶選擇越過這條界線、就極難應付的生活成本發聲時，則顯示情況不妙。

巴育日前因任期問題遭停職。