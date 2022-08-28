曜熊理財：美元貨幣基金成最佳之選

數據顯示，8月份美國企業活動連續第二個月萎縮，綜合PMI降至2020年5月以來最低水平，經濟活動同樣也在下滑，創紀錄的能源價格和食品漲幅導致需求下降，更多行業面臨黯淡前景。

數據顯示，由於製造商和服務提供商的需求疲軟，美國新訂單指數三個月來第二次萎縮，這種疲軟促使僱主降低招聘力度。美國聯儲局在對抗通脹問題上會保持高調，繼續大幅收緊貨幣政策。

美國國債收益率在8月大部分時間裏穩步上升，聯儲局9月將加息75基點。這個決定可能取決於即將發布的經濟數據，對沖基金對聯儲局保持鷹派的預期向利率期貨進行了創紀錄的押注。最近其他聯儲局官員的講話都強調了控制通脹的必要性，即便是付出經濟代價也在所不辭。

歐洲方面，製造業領跌，英國製造業活動大幅下滑。歐元區8月製造業採購經理指數(PMI)初值為49.7，為26個月以來低位，歐元區製造業持續疲軟，正與服務業萎縮疊加，同時，高通脹和利率上升給需求端帶來的壓力愈來愈大。基本金屬、汽車、旅遊、房地產等多個行業出現產出下滑。

這些數據反映全球經濟黯淡的景象，大多數經濟體的央行仍專注於通過提高借貸成本來控制通脹。加息將加劇經濟衰退的痛苦，同時可能無法讓通脹率回到疫情前的低位，美元貨幣基金是目前最好的選擇。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉