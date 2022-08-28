葉尚志：平保最差環境已現　伺機趁低逐步收集

港股繼續在20,000點水平上下拉扯，謹慎觀望的氛圍未散，但如果以長線配置的角度來看，相信港股現水平有足夠良好的安全邊際，我們還是維持這個觀點看法。

另一方面，正如我們指出，一些正面消息因素是在逐步浮現積累的，包括弱勢港元有所回穩、人民銀行續做中期借貸便利(MLF)操作的中標利率下調、內地房貸利率標準LPR調低，以及國務院加推1萬億元人民幣財政政策等等，都可以繼續關注跟進。

事實上，過去兩年受到疫情的影響，公司的保費收入出現挺大壓力。然而，觀乎代理人人均新業務價值按年增長26.9％來看，相信保費收入已有恢復過來的情況。另一方面，過去兩年在投資方面的收益，尤其是房地產相關項目，公司也面對了很大的挑戰，但是隨着房地產行業發展已有進入觸底階段的迹象，估計公司在投資方面也可以回復穩定。建議可於46港元水平逐步收集，目標看58元，止蝕可定在40元。

第一上海首席策略師葉尚志