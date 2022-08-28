郭家耀：騰訊回購提振投資者信心　再跌空間有限

騰訊早前公布截至2022年6月底止六個月業績，總收入為2,695.05億元人民幣(下同)，按年跌1%；公司權益持有人應佔盈利420.32億元，按年跌53%；按非國際財務報告準則，公司權益持有人應佔盈利為536.84億元，按年跌20%。單看今年第二季的話，營收為1,340.34億元，按年跌3%。非國際財務報告準則下盈利為281.39億元，按年跌17%，較上季度淨利潤按年降23%有所收窄，按月則升10%。

集團旗下的應用程式用戶參與度可觀。視頻號總視頻播放量按年增長超過200%，基於人工智能推薦的視頻播放量按年增長超過400%，日活躍創作者數和日均視頻上傳量按年增長超過100%。於2022年6月底，微信及WeChat的合併月活躍帳戶有12.99億，按年增加3.8%。QQ的移動終端月活躍帳戶數5.69億，按年跌3.8%，其流量似乎已「見頂」。收費增值服務註冊帳戶有2.35億，按年增加2.3%。

業務分部去看，增值服務業務今年第二季的收入為717億元，較去年第二季總體保持穩定；網絡廣告業務季內收入按年跌18%至186億元，反映互聯網服務、教育及金融領域需求明顯疲軟；金融科技及企業服務業務季內收入按年增長1%至422億元。收入增速放緩，主要因新一輪新冠疫情短暫抑制了商業支付活動。

今年第二季期間，集團主動退出非核心業務，收緊營銷開支，削減運營費用，使在收入承壓的情況下實現非國際財務報告準則盈利按月增長。集團表示，未來成本控制仍然有進一步下降空間，相信將可推動未來幾個季度收入恢復增長，即使遊戲收入仍保持現狀。而集團未來亦將聚焦於提升業務效率並增加新的收入來源，包括於廣受歡迎的視頻號中推出訊息流廣告，同時持續通過研發推動創新，希望內地經濟增長會為集團收入帶來增長機會。

集團積極進行回購，在今年1月、3月、4月和6月間集團已進行多次回購。截至6月30日止六個月內，集團於聯交所以總代價約73.04億元(未計開支)購回1,860.44股股份。回購有助提振投資者信心，相信其股價再下跌空間有限，可伺機跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)