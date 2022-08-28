鄺紫珊：生科醫療產業前景俏　分批入場作長期布局

雖然全球經濟都存在不確定因素，但對於部署長線投資而言，現在也可能是尋找優質標的時候，多數風險性資產作中長線投資仍可能有不錯表現，其中健康保健產業是屬於具防禦性，可作中長線投資布局的標的。

過去10年，MSCI醫療保健指數提供相對高回報及低波動的投資潛力，其年化回報率也高於MSCI世界指數，及同時具有較低的波動度。股市自今年初開始，都有大幅度的調整，現時很多產業的最新市盈率已來到歷史平均附近，很多企業股價經調整後再度浮現其投資優勢。若企業的市盈率大幅折讓及企業盈利不跌卻反升的情況下，這相信是對中、長期布局的不錯時機。

有研究報告顯示，醫療保健企業明年盈利增長可望超過一成，目前股價市盈率低於10年平均水平，極具投資吸引力。雖然經濟未來有可能轉差，民眾的消費支出也可能受到影響，但對於醫療支出及保健品的開支似乎沒有受到很大影響，尤其是民眾經歷了新冠疫情的衝擊，更意識到健康的重要，在健康食品的花費是有增無減，故無論經濟是好是壞，皆屬於預期性的支出，因此受影響相對較小，這正是醫療保健產業的特殊優勢。

觀察美國中小型生物科技指數XBI的股價評估，在市場投資氣氛悲觀影響下，已接近歷史低點;根據估計，生物科技產業目前平均現金水位可用作支付未來3年的研發支出，相較於2008至2009年，企業平均可支付只為1.5年，已有明顯上升。現時屬於尚未有盈利的生物科技企業，現金僅可應付未來1.5年研發支出的企業數量，估計也只佔整體生物科技類股不足一成。

生科醫療產業是創新具優勢的行業，短期將受到市場利率上升影響而出現股價調整，但要注意此行業屬於是長期布局標的，建議選擇具創新能力及研發技術的新藥研發企業、醫療器材及醫療服務平台等，可考慮趁低位優勢吸納，以分批進場作長期布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊