研究顯示過半比特幣交易量是假的

外媒對157家加密貨幣交易所的研究顯示，比特幣的交易量明顯低於報道的數量，反映大約51%的比特幣交易活動是虛假或是非經濟的。

報告指出，6月14日比特幣交易量為1,280億美元，遠低於所有交易所報告的2,620億美元的總交易量，即是約有51%的比特幣交易是子虛烏有。據報，Tether在現貨比特幣交易中發揮重要作用，因為大部分交易來自穩定幣。然而，美元、日圓和韓圜等法定貨幣也參與了很高的交易比例。總體而言，超過90%的比特幣流動性是針對USDT穩定幣或美元本身。此外，來自歐洲、日本、南韓和土耳其的非美元需求也很大。

報告又發現，大多數比特幣交易來自比特幣永續交易，其次是現貨交易和期貨交易。而交易量排前3名的交易所是幣安(Binance)、FTX及OKX。其他包括Bybit、Bitget、MEXC Global、KuCoin、BingX、Crypto.com及火幣全球。

值得注意的是，只有FTX、OKX和Crypto.com屬於第一組，即交易所的實際交易量與報告的比特幣交易活動之間的差異為0–25%。其餘來自第二組，由交易量折扣26%至79%的交易所組成。第三組主要由小型且不受監管的交易所組成，其中一些交易所聲稱明顯是虛假的比特幣交易量。