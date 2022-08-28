【星期一‧炒啲乜】鮑威爾鷹氣累美股插千點　恒指勢Chok？！

美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會上展現決心對抗高通脹，「鷹氣十足」，美股三大指數上周五(26日)收市應聲急挫，道指插1,008點，下挫3%，標指也跌逾3%，納指更下跌近4%。全周計市況更傷，道指跌幅達4.22%，標指及納指分別下跌4.04%及4.44%。

港股上周五收市重上兩萬關，全周升幅達2%，不過美股急跌，恒指之後能否守穩兩萬關？

數據方面，內地將於周三(31日)公布製造業採購經理指數(PMI)，多國會於周內公布消費物價指數(CPI)，如德國、法國、歐元區及俄羅斯等。加拿大、意大利及南韓等地的經濟增長數字值得關注。香港的零售銷售及貨幣供應數據則於周三發布。

以上數據好壞都影響市場投資情緒，散戶若未知如何部署，可以參考以下專家財經的分析及建議，調整倉位再出發。

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