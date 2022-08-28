英國通脹驚人！倫敦市民慨歎飲唔起啤酒...

英國通脹率達雙位數，創40年新高，已進入百物騰貴的時代。其中啤酒價格升幅驚人，由2008年至今，英國一品脫(約474毫升)啤酒的平均價格狂飆70%，遠遠超過期內通脹率，最貴賣到超過8英鎊(約74滾元)，一些居住在首都倫敦，消費力相對較高的民眾都歎句「飲不起」。

外媒引述行業顧問報告，儘管不同地區價格差異極大，2008年英國一品脫啤酒的平均價格僅約2.3英鎊(約21.2港元)，2022年已漲至3.95英鎊(約36.4港元)。過去一年平均價格亦上漲了15便士，升幅近4%，創2008年以來同期最大年漲幅紀錄。許多酒吧和餐飲業者相當擔心，由於啤酒太貴，消費者將減少外出消費的次數。

啤酒價格飛升，跟整個生產鏈成本上漲不無關係。荷蘭合作銀行資深飲料分析師Francois Sonneville指出，從大麥開始，整個生產鏈的所有價格都在上漲。他指出，大麥價格自2021年以來已貴了一倍，主要受兩個因素帶動，包括惡劣氣候影響北美的收成，令大麥庫存大跌；另一原因當然是俄烏戰事。

另一方面，農產品出現全面性通脹，令農民無空間去擴大種植大麥的面積，藉此增加供應。薩福克郡赫斯特農場的老闆Richard Hirst指出，現在全英國的通脹率差不多在8%至9%，但是農業的通脹率則超過22%。他解釋，這主要是由燃料價格所推升，拖拉機柴油價格暴漲3倍以上，漲幅遠高於一般汽油。他續稱，他的農場還面臨勞動成本大幅上漲的問題，全英國農業都出現「有工無人開」的局面。

此外，肥料成本同樣大增。Richard Hirst指出，們今年的肥料成本已是去年的3倍，明年的肥料成本估計還會再漲2倍。另外，化學投入成本持續上升，機具的相關成本，不管是零件還是購買機具，也都齊揚。所有費用漲幅加總後，當然遠超CPI的9%或10%。」

然而，大麥並非是啤酒釀造過程中的主要成本。事實上，它僅佔啤酒價格的5%左右。啤酒的最大成本來自於勞動力、包裝與能源。Francois Sonneville表示，包裝約佔啤酒成本價格的25%至30%，玻璃瓶包裝啤酒能源成本佔比則達25%左右。」

CGA英國飲料客戶總監Paul Bolton表示，供應鏈問題、勞工短缺、能源成本飆升、疫情期間債務升高，以及全面飆升的通脹，正在增加供應商的成本壓力，只能將相關成本轉嫁給消費者。