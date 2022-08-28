【覆水難收】歐預告下周或加息0.75厘　英更大鑊

美國聯儲局上周五(26日)出乎意料「極鷹」，表明需忍痛抗通脹後，市場本周至9月初關注點將落在歐洲！除俄羅斯間歇「斷氣」外，英國執政保守黨的新黨魁結果將於9月5日出爐，屆時由外交大臣卓慧思大熱勝出，抑或是前財相辛偉誠反超前，仍要拭目以待，惟當下英國通脹猛如虎，民眾深陷生計危機，新官上任難有蜜月期。一海之隔的歐洲央行官員最新更表態9月或加息最多0.75厘。隨着歐美通脹狂飆，加上包括韓泰日的亞企均受累大宗商品供應壓力，紛紛調高食品及汽車等價格，難怪諾貝爾經濟獎得主斯蒂格利茨警告，各央行激進加息恐換來加劇通脹風險的惡果。

綜合報道，歐元區通脹勢遠不如歐央行樂觀，歐洲經濟研究中心調查顯示，受訪金融專家近月不斷上調通脹預測，料今年物價漲幅平均達7.5%，大多以能源及大宗商品價格作為其調升預測的理由。份屬拉脫離亞央行行長的歐央行官員Martins Kazaks最新表示，當局應在9月8日討論加息0.5厘或0.75厘，坦言遏通脹較保經濟重要。

然而，斯蒂格利茨稱，今次高利率是不能解決供應問題，甚至可能令情況惡化，因人們現在需要做的是加大供應方面的投資，提高利率只會使這些投資卻步。現時各地央行競相「收水」冀遏制高通脹並保持穩定的預期，他卻對此做法不太有信心。

鑑於美國和其他西方經濟體展現極具主宰性的「大市場力量」，即企業可在不失去業務的情況下提價，致使標準經濟模型顯示加息或招致更高的通脹。斯蒂格利茨就以美國樓價為例，業主透過租金把更高的利息成本轉嫁予租戶，隨之推高租賃價格。換言之，加息無法帶來更多食品、能源，一日未解決供應問題，通脹風險只會惡化！

國際金融協會(IIF)亦特別提醒，貨幣政策運行的效果需滯後很長時間才顯現，因政策向實體經濟的傳導需通過金融市場，對消費者和企業的影響存高度不確定和可變性，故政策制定者將通脹目標往往定於未來兩年。通脹數據尤其是樓價，在疫情恢復過程中已滲入不少雜音，市場應更強調預測而非即期數據，否則可能會加劇經濟硬着陸風險。

隨着英國7月消費物價指數(CPI)按年漲10.1%，增幅為40年來首次達雙位數，市場普遍預計遠未見頂。據花旗預測，英國通脹或於明年一月飆至18.6%，為近半世紀以來高位。英國家庭能源價格上限將由一月的4,567英鎊，躍升到明年4月的5,816英鎊，較現時每年1,971英鎊大增近兩倍，令人憂慮1979年的惡性通脹重現。高盛及安永亦預計，明年初英通脹將至少達15%。

昔日被喻為「鐵娘子」的英國前首相戴卓爾夫人在1979年上任後，大刀闊斧削減公共開支兼加息，最終付上經濟衰退及失業率超過10%的沉重代價，但今次恐更沉重，尤其當下外圍戰事陰霾如影隨形，標普全球經濟研究主管Sara Johnson亦預估，全球經濟增長可能在今年底和明年保持低迷，其中，英國衰退預計將持續到明年春季。惟她強調，一旦通脹回落，金融市況改善，2024年全球經濟增長有望恢復到3%。

【糧食危機未了】

歐洲不濟，全球也難好過！外媒報道，糧食供應和糧價正面臨最新一輪威脅，歐洲天然氣價格狂飆，導致化肥產能驟減七成，上周包括挪威Yara和CF工業公司在內，多家大廠已限產或停產，若農民被迫減少使用肥料，可能會助長糧食通脹，繼而影響消費者！再者，歐洲也可能與窮國爭肥料，讓糧食供應遭遇長期乾旱以外的新挑戰。

與此同時，美國今年玉米收成量料降到3年新低。美國是全球最大玉米生產國，根據Farm Journal農業行銷部門Pro Farmer資料，今年全美收成量料137.59億蒲式耳，比美國農業部兩周前的估計少4.2%，若成真，將創2019年迄今最低收成量。

這代表盼望靠美國農作物豐收解決糧食短缺和糧價高漲的人要失望了。另外，雖然今年美國大豆產量將達破紀錄的45.35億蒲式耳，但仍略低於美國農業部先前的預測。

印度商務部更公布，禁止出口小麥粉和其他產品，以遏制本土價格上漲。然而，應其他國家政府滿足自身食品安全需求請求並獲得印度政府批准的發貨，不受最新禁令約束。