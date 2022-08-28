看好油價！中石化上半年多賺一成　中期息16分

上半年實現油氣當量產量2.42億桶油當量，按年增長2.9%，其中，境內原油產量1.246億桶，按年增長0.8%；天然氣產量6,139.2億立方英尺，按年增長5.4%。加工原油1.21億噸，按年下降4.2%，生產成品油6,899萬噸，其中柴油產量同比增長7.4%。成品油總經銷量9,842萬噸，其中境內成品油總經銷量7,846萬噸。乙烯產量685萬噸，按年增長5.9%。化工

產品經營總量為4,038萬噸，按年增長1%。

2022年上半年資本支出646.5億元，其中勘探及開發板塊333.4億元，主要用於順北、塔河等原油產能建設，川西、東勝等天然氣產能建設，東營原油庫搬遷、龍口LNG等儲運設施建設；煉油板塊89.3億元，主要用於安慶、揚子煉油結構調整項目和鎮海煉化二期等項目建設；營銷及分銷板塊30.7億元，主要用於加油(氣)站、「油氣氫電服」綜合加能站和物流設施等項目建設；化工板塊182.1億元，主要用於海南、天津南港等乙烯項目，九江芳烴、鎮海煉化二期、儀徵PTA等項目建設；總部及其他11億元，主要用於科技研發和信息化

等項目建設。

展望2022年下半年，全球經濟滯脹風險上升，中國經濟增速有望實現回升並保持在合理

區間。預計境內成品油、化工產品需求回暖，天然氣需求保持增長。綜合考慮地緣政治、全球供需變化等影響，預計國際原油價格將維持高位震盪。

面對當前形勢，公司將更加注重提升市場預見性，強化營運協同，聚焦創新發展、協同優

化、拓市擴銷、改革管理和安全環保，重點做好以下幾方面的工作：

在勘探及開發方面，公司將持續加大勘探力度，努力實現勘探戰略突破和規模效益增儲，

推進油氣增產增效，努力降低油氣盈虧平衡點。加快推進順北、塔河、川西、中江等油氣

產能建設，有序推進濟陽陸相頁岩油國家級示範區建設，強化大幅度提高採收率技術攻關與應用，持續推進油氣效益上產。下半年計劃生產原油1.41億桶，生產天然氣6,429億立方英尺。

在煉油方面，公司將堅持產銷一體化協調，緊貼市場優化裝置負荷，靈活調整產品結構。動態優化採購結構和節奏，着力降低採購成本。大力推進「油轉化」「油轉特」，增產高附加值產品和特種產品，推進潤滑油、硫磺、瀝青等拓市發展。下半年計劃原油加工量1.2億噸。

在營銷及分銷方面，公司將抓住市場需求回暖機遇，發揮一體化優勢，精準實施靶向營銷策略，提升零售量效水平，細化直分銷客戶分級服務，努力做大經營總量、提高市場份額。進一步優化終端網絡布局，鞏固提升網絡優勢。把握市場機遇，進一步推動低硫船燃拓市擴銷。提升非油業務綜合服務能力和協同創效水平。下半年計劃境內成品油經銷量8,710萬噸。

在化工方面，公司將緊貼市場需求，優化調整原料、產品、裝置和區域資源，努力實現裝置高效運行。密切產銷研用結合，加大高端產品和新材料研發力度。高質量做好煤化工業務的提質增效，保持良好盈利勢頭。強化資源內外統籌，持續拓展出口業務，全力拓市增量。下半年計劃生產乙烯720萬噸。

在資本支出方面，半年本公司計劃資本支出1,333.5億元，未來將根據市場變化，動態優化調整投資項目。其中，勘探及開發板塊481.6億元，主要用於順北、塔河等原油產能建設，川西、東勝等天然氣產能建設以及LNG儲運設施等項目建設；煉油板塊114.7億元，主要用於安慶、揚子煉油結構調整和鎮海煉化二期等項目建設；營銷及分銷板塊206.3億元，主要用於加油(氣)站、「油氣氫電服」綜合加能站和物流設施等項目建設；化工板塊478.9億元，主要用於海南、天津南港等乙烯項目，鎮海煉化二期、儀徵PTA等項目建設；總部及其他52億元，主要用於科技研發和信息化等項目建設。