【向世界錢進】專才定居新積分制　哈日族移民有計！

日本護照近期以創新高的193個國家及地區免簽證或落地簽證待遇，繼續成為全球最好用護照，惟疫情下，港人去日本旅行「返鄉下」已經不易，要成功移民日本也許更難。幸而，日本政府為促進地區吸納外國人才，擬今年內修改永居權積分制，在日本地方企業工作將獲得加分，有助減低外國專業人士的移居難度。

在數碼化和減碳等大趨勢下，很多地方企業被迫進行業務轉型，但由於相關人才短缺，需要爭相招聘外國技術人員。據悉日本政府計劃於年內在「高級人才積分制」中新增「在地方政府支持的企業就業」，相關工作經驗可換算成10分計算。廣島縣、北九州市等部分地區目前已經開始實施這項新政策，往後將擴至日本全國。

計算方式：學歷高工作經驗多佔優

新政策還規定，當總積分達到70分時，就能獲得「高級專業人才」在留(長期居留)資格，其後在日本居住3年將獲得永居權。

而當積分達到80分時，只需在日本居住一年即可獲得永居權。制度亦允許申請者攜帶父母和家庭傭工來日，配偶亦可以在日本工作。

「高級人才積分制」是一項分數制度，對象包括研究人員、工程師及經營人士等，把學歷、年齡及年收入等轉化成分數，達成指定分數就可獲得永居權。例如學歷方面，若最高學歷為學士學位，可取得10分，碩士和博士學位則可分別加至20分和30分；職場資歷方面，視乎工作性質，10年或以上的工作經驗最多可達25分。至於年齡，29歲或以下有15分。截至去年底，累計認定的「高級專業人才」人數超過3萬人，且疫下人數依然有增無減。從國籍看，截至2020年底，中國人約佔七成，其次是印度人的6%和美國人的5%。

就業前景：日企回流設廠渴求人才

日本政府近年鼓勵日本企業回流，甚至提供資金補助日企從周邊國家撤出生產線，成功吸引部分公司回日本設廠。

除了政府支持外，圓匯近月迅速貶值、全球供應鏈受阻，以及地緣政治風險等，都在推動日企回流當地。

當企業回流日本後，需要招聘大量員工。然而，日本人口高齡化嚴重，長期經受勞動力短缺之苦，需要不斷引進外地勞工。分析認為，今次修改高級人才積分制，將幫助回流企業紓緩技術人員短缺情況。

其他途徑：住5年就業3年可入籍

外國人要在日本生活、工作或讀書，可以透過取得工作簽證、專才簽證或學生簽證等其中一項長期居留簽證。上述提到的便是專才簽證，又名高度人才簽證，適合在特定專業取得突出成就的人士。

除此以外，只要有日本認可公司聘用，便可獲取工作簽證前往日本工作，居留時間按工種而定。同時，當連續居住日本10年(期間不能連續離境3個月及一年內不能離境超過半年)，而其中5年以上以工作簽證在日本就業，並且在日本品行優良和有納稅證明，便可以申請永久居留簽證。永居身份跟「入籍」一樣享有社會福利，但沒有投票權。

若然想入籍，就必須放棄原有國籍，還要在日本居住5年以上及工作滿3年以上，證明有足夠經濟能力維生，並接受品格審查，不能有犯罪紀錄。另要接受基本日文能力及入籍面試。

倘若不想工作，有資本並有能力經營生意，可以考慮申請「經營管理簽證」，透過投資500萬日圓(約29萬港元)開設、經營和管理公司而獲取居留權。申請時需提交商業計劃書、有足夠資金證明、公司有明確業務及在日本有固定公司地址等，便可在日本居留1至5年。而簽證續簽的條件包括公司營運正常，經營者收入足夠在日本生活。一般申請者在日本居住滿5年申請入籍，或滿10年可申請永住。

另外，日本亦提供工作假期簽證，讓18至30歲人士申請，持證可逗留日本一年。然而，簽證到期後必須離開日本，不能直接轉換成工作簽證。

匯價樓市：Yen價貶 港人置業變相打折

日圓與美元的息差今年以來持續擴大，導致圓匯急貶，日圓兌港元近期徘徊在6算以下，使現時港人購買日本樓變相較往年打折。惟不要忽略的是，日本樓價繼續高企。

據日本不動產經濟研究所資料，2022年上半年日本東京首都圈(東京都、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣)的新建住宅平均樓價按年升1.5%，至6,511萬日圓(約371萬港元)，是歷來第二高的上半年紀錄，僅低於2020年上半年的6,671萬日圓(約380萬港元)；每方米價格升至97.7萬日圓(約5.56萬港元)。

研究所表示，受圓匯向下引發建材價格上漲影響，預計東京樓價將持續呈現上漲傾向。

不過，交投卻與樓價背道而馳，東京首都圈今年上半年的成交較去年同期意外萎縮4.2%，至約1.27萬戶，令市場人士大跌眼鏡。目前市場預期下半年交投仍會繼續放緩。

租金方面，日本不動產數據庫Tokyo Kantei資料顯示，2022年6月份東京首都圈住宅每方米租金為3,316日圓(約189港元)，較前一個月下滑0.5%，連續第3個月下跌，但仍創下歷來第5高月份。

有意投資日本樓的投資者，還要留意近日愈來愈多專家預計圓匯跌浪或已完結，策略師們普遍預計在明年首季，日圓兌美元平均值將重返130，而上月所作的圓匯均值預測仍處140，原因是美日貨幣政策帶來的影響已在匯價上反映，加上美債孳息率自高位回落，市場調整了對聯邦基金利率高位的預期。