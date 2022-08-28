【對沖加價】英國高電價下推動太陽能板需求飆升

英國電費加不停！外媒報道，為「對沖」電費加幅，英國太陽能行業協會(Solar Energy UK)數據顯示，近期平均每周有近3,000宗屋頂太陽能板安裝工程進行，較兩年前同期飆升超過3倍；而今年次季平均的屋頂太陽能板發電量亦較年初升近3倍至95兆瓦。

該協會行政總裁Chris Hewett形容，目前在英國安裝的太陽能板數量較「以往任何時候都要多」，更直言，英國人「擁抱太陽能」並非為了環保，而是日漸飆升的電費帳單。

有業界人士透露，上季等候安裝太陽能板僅需一個月，本季則要延遲至約兩至三個月；同時市場需求亦令安裝成本增加15%，但與電費加幅相比「根本不值一提」。

事實上，英國能源監管機構Ofgem於上周五亦宣布，將家庭能量價格上限由1,971英鎊調升至3,549英鎊(約3.27萬港元)，新上限將於今年10月生效。

同時，在高電費的當下，在英國安裝太陽能板的「回本」時間亦加快，可再生能源公司Solar Shed執行董事Kevin Holland稱，由於家庭可將「沒有使用的電力回售給電網」，按現價推算，一套太陽能板每年能省下1,200英鎊電費；惟按照新電費加幅，太陽能最多可節省3,240英鎊。