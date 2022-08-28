劈價逾百萬！鰂魚涌南豐新邨三房725萬易手

二手交投回落，業主劈價出貨。鰂魚涌南豐新邨三房單位，減價103萬元，剛以725萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑稱，鰂魚涌南豐新邨連錄劈價成交，該盤3座中層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，望山景，叫價828萬元，最終減103萬元，以725萬元易手，呎價約14,050元，重返五年前水平，新買家屬於上車客。

●中原林大容表示，西半山明珠台高層F室，實用面積約1,896方呎，套四房間隔，享山景，以4,350萬元易手，呎價約22,943元，原業主於1978年以120萬元買入，持貨約44年帳面獲利4,230萬元，單位升值超過35倍。

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新界區

●美聯黃少明表示，將軍澳新城2期4座低層A室，實用面積約659方呎，今年3月開價930萬元，原業主見近日同類型樓層較高單位，樓價都回落至808萬元，即減價102萬元，以828萬元沽貨，呎價約12,564元。

●利嘉閣梁木勇稱，將軍澳廣場3座高層C室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望內園及海景，原先叫價約850萬元，其後雙方議價至約786萬元成交，呎價約17,428元，屋苑8月暫錄4宗二手買賣，現時有約128個放盤，入場費約720萬元起。

●美聯馮景廉指，屯門居屋兆軒苑A座中層2室，實用面積約385方呎，望樓景，半年前於已補價自由市場放盤開價約400萬元，近日已減價至340萬元，是次獲外區首置客垂青，議價後以335萬元成交，呎價約8,701元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛世3座南翼高層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，最終以1,385萬元沽出，呎價約18,296元，原業主於2012年2月以889萬元購入，持貨約10年帳面獲利496萬元，期內升值約56%。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山嘉華星濤灣2座低層J室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望海景，放盤4個月，原先叫價860萬元，減價30萬，獲買家830萬元獲買家承接，呎價約16,179元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳居屋彩明苑D座高層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以510萬元易手，呎價約10,079元，單位原先開價540萬元，減價30萬元，新買家睇樓一次即入市。

●中原柯勇表示，將軍澳MONTEREY第6A座中高層G室，實用面積約288方呎，開放式間隔，望市景，最新以555萬元易手，呎價約19,271元，原業主於2017年4月以411萬元購入，持貨約5年帳面獲利144萬元，期內升值約35%。

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