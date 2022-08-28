【二手續頹】各大型屋苑連環跌價　屯門瓏門罕現銀主貨

加息及疫情夾擊下，新盤又以平價搶客，二手交投繼續「插水」。中原表示，10大屋苑過去周末期間只錄9宗買賣，按周跌約55%，屬4周新低，當中6個屋苑零成交。

期內買賣最多屬鰂魚涌太古城錄3宗。該行趙鴻運稱，其中青松閣高層C室套三房戶，實用面積約897方呎，5月底開價1,780萬港元，累減280萬元，剛以1,500萬元沽，呎價約16,722元。

各區業主劈價求售，大型屋苑連環跌價。美聯吳志輝指，荔枝角美孚新邨4期百老匯街119號低層A室，實用面積約713方呎，原則三房間隔，2月開價880萬元，降價125萬元，剛售755萬元，呎價約10,589元，低市價約6%。

中原楊文傑表示，鰂魚涌南豐新邨3座中層E室三房戶，實用面積約516方呎，減價103萬元，獲上車客以725萬元承接，呎價約14,050元，重返5年前水平。

移民業主更為心急，近日連錄多宗平價成交。祥益黃慶德稱，屯門居屋翠寧花園5座低層B室，實用面積約592方呎，已補價自由市場放盤約一個月，原業主移民減價求售，減價35萬元，區內客以495萬元購入，呎價約8,361元，低市價約8%。

豪宅減幅更明顯。中原高鵬稱，鴨脷洲南灣1座高層單位，減價逾千萬元後，以買賣公司形式售5,950萬元，呎價約3.06萬元。

此外，各類物業都錄蝕讓。市場消息透露，沙田第一城32座中層D室兩房戶，放盤一個月即減20萬元，剛以530萬元售出。原業主持貨僅約3年，帳面蝕35萬元。屋苑8月已錄至少6宗帳面損手成交。

祥益謝利官又指，天水圍嘉湖山莊賞湖居單號車位剛售127.5萬元，原業主持貨約9個月，帳面蝕8.5萬元離場。

【瓏門銀主盤低估價70萬推拍】

二手樓市走勢向下，銀主盤等另類單位有增加的趨勢。其中屯門瓏門罕現銀主貨，一個兩房單位開價790萬元拍賣，低估價約70萬元。

環亞物業拍賣周二(30日)推拍約32項物業，上述為項目8座中層B室，實用面積約485方呎，開拍呎價約16,289元。較銀行估價約860萬元，低約8.1%。

同場亦推拍葵涌運芳洋樓低層A室，實用面積約375方呎，拍賣1/2業權，開價85萬元，呎價約2,267元。以該單位銀行估價約400萬元計，開拍價僅為估值的約四成。

黃開基拍賣行本周三(31日)推拍約34項物業，當中有兩個大型屋苑銀主單位。牛頭角淘大花園D座低層5室，實用面積約390方呎，開價460萬元，呎價約11,795元。單位銀行網上估值約572萬元，開價低約112萬元或約19.6%。

另紅磡黃埔新邨K座高層1室，實用面積約413方呎，推拍價488萬元，呎價約11,816元。單位銀行網上估值約645萬元，開價低約157萬元或約24.3%，原業主於2018年以約698萬元買入。

忠誠拍賣同日推出約24項物業，包括屯門居屋兆康苑低層8室銀主盤，已補價自由市場開價380萬元，呎價約7,867元。較個別銀行網上估價低約21.5%。