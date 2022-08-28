【港股前瞻】中美審計達成協議　助喘穩惟變數仍多

外圍市況血流成河之下，中美雙方上周五(26日)就審計監管達成合作協議，解決歷時多年的巨大分歧，能否為8月餘下3日港股業績期的最後時光沖喜，卻非一面倒獲得正面預期！有分析指出，中美初步達成協議不代表中資企業在美退市風險完全解除，美方機構查核中概股審計底稿的過程會否再生波折仍屬關鍵，周一(29日)港股開局恐陷拉鋸戰，尤其是台海風波再發酵、港元弱勢等負面因素持續拖累大市，恒生指數難以修補7月狂瀉逾7%的傷勢。

現時約286家中概股在美國上市，逾半數已被美國證券交易委員會(SEC)列入「預摘牌名單」。據《外國公司問責法》(HFCAA)，若這些企業連續3年還交由不受美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)審查審計底稿的機構編製年度審計報告，就會遭強制除牌。隨着中美關係在互徵商品關稅問題上愈趨惡化，今次中美審計底稿的管控達成共識，實為中概股退市潮的一個反高潮。

內地券商中金公司指出，中美雙方推進跨境審計監管方面取得首個突破性進展，是解決困擾中概股多時的監管風險第一步，後續兩個監管機構如何具體推展合作將是重點，仍需關注中美要求上的一致性，若取得實質發展，才有助化解中概股退市潮的風險，以至大市短期壓力。

踏入8月最後3個交易日，港股不但受美股及中概股消息牽引，還需對台海緊張局勢帶來的地緣政治風險升溫提心吊膽。即使內地近日打出「連環拳」救市，以「泵水」萬億元人民幣擴大支持實體經濟措施，又頻頻傳出口頭指導內銀向實體經濟加大信貸投放，如要求內銀每月信貸增速不得低於去年同期等，但中港大市走向仍未明朗。有深圳的資管機構指，市場情緒脆弱或因估計刺激政策作用有限。