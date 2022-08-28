天價茅台雪糕供不應求　「醉」後贏家係...

之不過，在內地網購平台，暫時都未見有「正價」貨賣，一般都炒高到120元以上，分3種口味:原味、雲尼拿和青梅煮酒。貴?為了打卡，無所謂啦。一上市，內地社交平台小紅書、朋友圈全都是茅台雪糕相。不止是貴州茅台自己的旗艦門市，有一些本身與雪糕毫無關係的店舖都賣起茅台雪糕，彷彿掌握到財富密碼。

其實，真正掌握財富密碼的是貴州茅台集團董事長丁雄軍。每一盒75克的冰激凌都含有2%的53度茅台酒，換算下來每一盒中含有酒精1.5g。 按照茅台市價2,000元500毫升計算，一盒雪糕中只有6大元是茅台酒的成本，加上蒙牛普通雪糕的價錢，一盒雪糕的成本價不超過20元，即是茅台每賣出一盒淨賺至少40元。

他公開表示，「茅台冰淇淋」是科技創新、商業模式創新的結果，被香頌資本執行董事沈萌恥笑：摻點茅台酒做冰淇淋，有什麼科技創新？

不過，茅台集團一於少理，周一再在北京、上海等5個城市新開門市，而網上商店亦都再加多河南、四川、山東3個省銷售，總共覆蓋22個省區市。如果有一日茅台雪糕獲批賣到來港澳地區，你又會不會試一試呢?