【戰火+息魔】台LNG儲備僅數天　華可隨時封港斷氣

美國聯儲局上周五意外「放鷹」令市場慘迎「息魔」後，本周五(9月2日)則是美國眾議院議長佩洛西訪台「滿月」，適逢周日(8月28日)有兩艘美國海軍軍艦穿越台灣海峽國際水域，火藥味濃，疊加俄烏戰火，世界亂局依然！由俄羅斯總統普京發動的能源戰火再度蔓延，近日直搗日本、南韓和台灣，有台媒更援引俄羅斯關閉「北溪一號」天然氣管道令德國陷困的事實，指台灣的液化天然氣(LNG)儲備僅夠用7至11天，呼籲台灣當局要以之為鑑。

隨着台海亂局未休止，台媒指出，台灣高度依賴海路進口LNG，於產業運作和民生的影響至關重要。以去年為例，台灣進口量達1,943萬噸，以一艘貨船可載6.24萬噸LNG計，去年便有312船次的LNG船抵達台灣港口卸氣，平均每隔1.17天便有一艘。更甚者，當地LNG使用量不斷上升，至2025年料達2,950萬噸。因此，只要內地封鎖台灣港口，讓氣船無法靠岸，便會產生危機。回看2002年5月，就曾因LNG船延誤供氣，台灣便在無預警之下要求工業限電。

就在台海局勢緊張之時，有報道指，由於在烏克蘭出現台灣製造的無人機，讓俄羅斯內部有輿論呼籲俄國應助中國內地攻台。事實上，俄國的能源是極大的武器，芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」(CREA)踢爆，日本、南韓和台灣在俄羅斯入侵烏克蘭後至上月底止的5個月內，從俄進口包括煤炭、石油和天然氣等價值55億美元(約429億港元)的石化燃料，當中以美國在亞洲的盟友日本買得最多，佔26億美元；韓和台分佔17億和12億美元。

該智庫指出，當歐盟對俄羅斯煤炭和石油的禁令在今年底生效時，東亞國家基本上將成為俄羅斯化石燃料的最大買家。其中南韓正向中國轉口大量俄羅斯石油，至7月31日總計達到19億美元。而中國在此期間亦進口價值約280億美元(約2,184億港元)的俄國煤炭、天然氣和石油，成為全球最大的俄國能源買家。

恰巧日本首相岸田文雄此時表達要推動最多9座核電機組運轉，來應付今年冬季用電需求。他更指示要研建新世代核電廠，主要考量能源穩定供應與轉型為減碳社會。日本目前正在運轉的核電機組共有6座。然而，當地智庫野村綜合研究所指出，這是自2011年發生東京電力公司福島第一核電站核子事故以來的重大政策轉向，跟2050年要達成碳中和的目標相矛盾。看來政府須抉擇是撤回該碳中和目標，還是要修正核能政策來與2050年碳中和目標進行整合。

誠然，若此刻發生台海衝突，在本次能源危機之中受害最深的歐洲能否再實施經濟制裁頓成疑問！法國上周天然氣價曾升至每兆瓦時300歐元(約2,345港元)之新高水平；德國電力價格亦於上周首次突破每兆瓦時700歐元關口，達到創紀錄的710歐元(逾5,500港元)水平。上周歐洲基準天然氣價格亦一度大漲21%，達到美國的7倍價錢。天然氣價格高昂已嚴重影響多個耗電量大的產業，除鋁、鋅等生產外，當地玻璃供應緊張，礙及汽車、玻璃樽和房屋建造，化肥產能更驟減七成，意味農民要減少落肥，糧價勢必攀升。