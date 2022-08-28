屯門大型項目熱爆全城 年底前再推新一期
2022年08月28日 22:02
東網電視更多新聞短片
旺勢持續多時的屯門大型項目，不足一個月之內連環進行6輪銷售，累計售出逾1,538伙，成為今年銷售量最高的新盤。發展商預告，部署年底前再推售該盤新期數項目。
●屯門兆康NOVO LAND累沽逾1538伙
新鴻基地產(00016) 副董事總經理雷霆周日(28日)表示，旗下的屯門兆康NOVO LAND第1A期及第1B期經過共6輪推售後，於不足一個月內沽出逾1,538伙，套現逾94億港元，為年度大熱紅盤。他預告，正加緊準備項目2B期，並部署年底推售。
新地代理總經理陳漢麟稱，項目第1A期及第1B期的整體客源分布廣泛，當中屯門區佔1/3。至於項目年底將先推出第2B期，提供729伙，以一房及兩房戶為主打，佔整體九成，而三房及四房戶則共佔一成，有信心年底前可獲批預售樓花同意書。
●旺角利奧坊‧壹隅單日沽6伙 套現3,536萬元
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧壹隅單日錄得6宗成交，套現逾3,536.6萬元。上述成交價由約550.1萬至633.41萬元，呎價約20,528至23,993元。成交價及呎價為當中最高的1座25樓K室，屬實用面積264方呎的一房戶。
●沙田星凱‧堤岸三房戶售1,784萬元
新盤市場成交量向上，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周日(28日)沽出1伙三房戶。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，上述單位為2座16樓C室，實用面積850方呎，成交價1,784.6萬元，實用呎價約20,995元。據悉，買家心儀項目緊貼東鐵綫火炭站，加上項目快將落成，樓花期短，有意購入物業作長線投資。而項目累售862伙，套現逾86億元。
●元朗站The YOHO Hub兩房售1,098萬元
新鴻基地產旗下港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub，周日(28日)沽出第2座33樓A室，實用面積477方呎，兩房間隔，成交價1,098.94萬元，呎價約23,039元。
●市傳旺角Larchwood暫錄超額約3倍
市場消息指，宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周末兩日接獲約350張入票，按首張價單提供50伙計，已超額認購約6倍。