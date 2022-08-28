屯門大型項目熱爆全城　年底前再推新一期

旺勢持續多時的屯門大型項目，不足一個月之內連環進行6輪銷售，累計售出逾1,538伙，成為今年銷售量最高的新盤。發展商預告，部署年底前再推售該盤新期數項目。

●屯門兆康NOVO LAND累沽逾1538伙

新地代理總經理陳漢麟稱，項目第1A期及第1B期的整體客源分布廣泛，當中屯門區佔1/3。至於項目年底將先推出第2B期，提供729伙，以一房及兩房戶為主打，佔整體九成，而三房及四房戶則共佔一成，有信心年底前可獲批預售樓花同意書。

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽6伙 套現3,536萬元

●沙田星凱‧堤岸三房戶售1,784萬元

新盤市場成交量向上，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周日(28日)沽出1伙三房戶。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，上述單位為2座16樓C室，實用面積850方呎，成交價1,784.6萬元，實用呎價約20,995元。據悉，買家心儀項目緊貼東鐵綫火炭站，加上項目快將落成，樓花期短，有意購入物業作長線投資。而項目累售862伙，套現逾86億元。

●元朗站The YOHO Hub兩房售1,098萬元

新鴻基地產旗下港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub，周日(28日)沽出第2座33樓A室，實用面積477方呎，兩房間隔，成交價1,098.94萬元，呎價約23,039元。

●市傳旺角Larchwood暫錄超額約3倍