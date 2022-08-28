【美股前瞻】本周聚焦製造及就業數據

美國聯儲局主席鮑威爾上周五在Jackson Hole全球央行年會中的「鷹」派言論震散股市，道指收市瀉逾千點，連同標指及納指皆跌超過3%。市場將注視香港時間周四和周五(9月1日和2日)美國公布的製造業和非農就業數據是否開始放緩，一如聯儲局預期般演變。

鮑威爾的言論不僅衝擊股市，連帶與美國科技股走勢關係密切的加密貨幣亦跟隨下瀉，「一哥」比特幣上周六插穿2萬美元大關，為上月以來再度失守此關，周日(8月28日)仍處1.99萬美元水平；「二哥」以太幣亦低見1,480美元左右。

雖然鮑威爾在會上強調為令通脹返回目標水平，聯邦基金利率需在高位維持一段時間，經濟無可避免承受「陣痛」，但約翰斯霍普金斯大學經濟學教授比安基和芝加哥聯儲銀行經濟學家梅洛西則大潑冷水，他們在報告稱，目前通脹大概有一半是由財政刺激政策主導，故除貨幣政策外，還需要不同的政策應對。

對於有些人認為若聯儲局更早便開始加息，通脹或不會演化成目前般棘手，他們無法認同，因當通脹是由財政政策引起時，僅靠調整貨幣政策無法將問題連根拔起。他們稱，加息的確有助輕微壓抑通脹，但同時亦換來產出大降，意味單靠聯儲局之力將無法完全解決高通脹，甚至有機會誘發滯脹。

不管如何，聯儲局未來的加息幅度將根據經濟數據判斷，所以經濟發展是否足夠疲弱，符合當局所謂的「陣痛」預期至關重要。外界料周四(9月1日)公布的ISM製造業採購經理指數(PMI)將由52.8點，放緩至52.1點。緊張的勞動力市場亦料紓緩，周五(9月2日)公布的8月新增非農就業職位料從上月的52.8萬個，降至約30萬個。