【加密貨幣】港初創：本地立法利長遠發展

上半年加密貨幣市場動盪，更觸發香港推行法例監管交易，AREIX聯合創始人及行政總裁陳健君接受東網訪問時表示，新興產業引來監管無可避免，相信香港加密貨幣監管僅為行業短期陣痛。長期而言，本港推出有關交易監管不但可為市場和投資者帶來信心，還有助加強香港國際金融中心地位。

他指，本港有不少幣圈先行者(early adopter)，帶動香港加密貨幣交易無論是資產管理規模還是交易量，都在亞洲地區中排名首10位。儘管近期加密貨幣價格低迷，投資者仍積極參與買賣。

現時愈來愈多散戶入市投資加密貨幣，他認為，投資者缺乏教育，往往較難洞悉市場動態。該公司推出Web3.0交易應用程式「OlaWealth」，已與全球大型交易平台Binance幣安、Bybit、OKX達成合作協議，利用專用應用程式介面(API)連接各個加密貨幣交易所，並透過資訊透明、安全、分散化的區塊鏈技術，令新手投資者可與資深投資者互換交易情報。

該應用程式於8月正式推出後，當中九成下載為香港用戶，其餘包括美國、內地、泰國等地用戶，目前共有逾千個用家，他冀今年12月底平台交易用戶可增至一萬個。

展望未來公司發展，他稱，主力將發展香港、台灣、新加坡及越南等東南亞地區市場，其中今年第四季會先到台灣拓展業務，包括招聘科研人員，而明年第三季則進攻越南。他解釋，東南亞市場為全球最年輕和擁抱新科技應用的地區，加上有關市場大部分投資者沒有銀行帳號，相信投資者需透過新方式、新平台進行資產管理，故於當地發展新交易平台潛力無限。