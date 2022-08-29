東方日報B1：能源價恐更高 港股傷勢難補

在戰火和加息陰霾下，全球股市及能源市場均步步驚心。

【台LNG儲備僅夠7天 內地可隨時封港斷氣】

美國聯儲局上周五意外「放鷹」令市場慘迎「息魔」後，本周五則是美國眾議院議長佩洛西訪台「滿月」，適逢昨日有兩艘美國海軍軍艦穿越台灣海峽國際水域，火藥味濃，疊加俄烏戰火，世界亂局依然！由俄羅斯總統普京發動的能源戰火再度蔓延，近日直搗日本、南韓和台灣，有台媒更援引俄羅斯關閉「北溪一號」天然氣管道令德國陷困的事實，指台灣的液化天然氣(LNG)儲備僅夠用7至11天，呼籲台灣當局要以之為鑑。

隨着台海亂局未休止，台媒指出，台灣高度依賴海路進口LNG，對產業運作和民生的影響至關重要。以去年為例，台灣進口量達1,943萬噸，以一艘貨船可載6.24萬噸LNG計，去年便有312船次的LNG船抵達台灣港口卸氣，平均每隔1.17天便有一艘。更甚者，當地LNG使用量不斷上升，至2025年料達2,950萬噸。因此，只要內地封鎖台灣港口，讓氣船無法靠岸，便會產生危機。回看2002年5月，就曾因LNG船延誤供氣，台灣便在無預警之下要求工業限電。

就在台海局勢緊張之時，有報道指，由於在烏克蘭出現台灣製造的無人機，讓俄羅斯內部有輿論呼籲俄國應助內地攻台。事實上，俄國能源是極大的武器，芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」(CREA)踢爆，日本、南韓和台灣在俄羅斯入侵烏克蘭後至上月底止的5個月內，從俄進口包括煤炭、石油和天然氣等價值55億美元(約429億港元)的石化燃料，當中以美國在亞洲的盟友日本買得最多，佔26億美元；韓和台分別佔17億和12億美元。

該智庫指，當歐盟對俄羅斯煤炭和石油的禁令在今年底生效時，東亞國家基本上將成為俄羅斯化石燃料的最大買家。其中，南韓正向內地轉口大量俄羅斯石油，至7月31日總計達到19億美元。而內地在此期間亦進口價值約280億美元(約2,184億港元)的俄國煤炭、天然氣和石油，成為全球最大的俄國能源買家。

恰巧日本首相岸田文雄此時表達要推動最多9座核電機組運轉，來應付今年冬季用電需求。他更指示要研建新世代核電廠，主要考量能源穩定供應與轉型為減碳社會。日本目前正在運轉的核電機組共有6座。

然而，當地智庫野村綜合研究所指出，這是自2011年發生東京電力公司福島第一核電站核子事故以來的重大政策轉向，跟2050年要達成碳中和的目標相矛盾。看來政府須抉擇是撤回該碳中和目標，還是要修正核能政策來與2050年碳中和目標進行整合。

誠然，若此刻發生台海衝突，在今次能源危機中受害最深的歐洲能否再實施經濟制裁頓成疑問！法國上周天然氣價曾升至每兆瓦時300歐元(約2,345港元)之新高水平；德國電力價格亦於上周首次突破每兆瓦時700歐元關口，達到破紀錄的710歐元(逾5,500港元)水平。上周歐洲基準天然氣價格亦一度大漲21%，達到美國的7倍價錢，在供應回穩前勢續攀升。

天然氣價格高昂已嚴重影響多個耗電量大的產業，除鋁、鋅等生產受阻外，當地玻璃供應緊張，礙及汽車、玻璃樽和房屋建造，化肥產能更驟減七成，意味農民要減少落肥，糧價未來勢必攀升。

【中美審計傾掂利好 惟變數多 大市恐拉鋸】

外圍市況血流成河之下，中美雙方上周五就審計監管達成合作協議，解決歷時多年的巨大分歧，能否為8月餘下3日港股業績期的最後時光沖喜，卻非一面倒獲得正面預期！有分析指出，中美初步達成協議不代表中資企業在美退市風險完全解除，美方機構查核中概股審計底稿的過程會否再生波折仍屬關鍵，周一港股開局恐陷拉鋸戰，尤其是台海風波再發酵、港元弱勢等負面因素持續拖累大市，恒生指數難以修補7月狂瀉逾7%的傷勢。

現時約286家中概股在美國上市，逾半數已被美國證券交易委員會(SEC)列入「預摘牌名單」。據《外國公司問責法》(HFCAA)，若這些企業連續3年還交由不受美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)審查審計底稿的機構編製年度審計報告，就會遭強制除牌。隨着中美關係在互徵商品關稅問題上愈趨惡化，今次中美審計底稿的管控達成共識，實為中概股退市潮的一個反高潮。

內地券商中金公司指出，中美雙方推進跨境審計監管方面取得首個突破性進展，是解決困擾中概股多時的監管風險第一步，後續兩個監管機構如何具體推展合作將是重點，仍需關注中美要求上的一致性，若取得實質發展，才有助化解中概股退市潮的風險，以至大市短期壓力。

美國投行Evercore ISI分析員在一份客戶通知指出，雖然中美簽署協議無疑是一個積極的消息，是避免中企在美大規模退市的一個重要步驟，但美國官員需前往香港並完成審查，不排除審查過程耗時多月。香港財匯局日前表示，支持相互跨境合作，在《財務匯報局條例》所訂的規管職權範圍內，提供一切必要的協助及作出適當安排。

踏入8月最後3個交易日，港股不但受到美股及中概股消息牽引，還需對台海緊張局勢帶來的地緣政治風險升溫提心吊膽。即使內地近日打出「連環拳」救市，以「泵水」萬億元人民幣來擴大支持實體經濟措施，又頻頻傳出口頭指導內銀向實體經濟加大信貸投放，如要求內銀每月信貸增速不得低於去年同期等，但中港大市走向仍未明朗。有深圳的資管機構指，市場情緒脆弱或因估計刺激政策作用有限。