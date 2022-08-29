特步搶攻兒童產品　冀銷售增五成

楊氏表示，現時中國教育部提升體育課時數，加上體育課亦需考試，令家長們更重視小朋友的運動鞋，而非過往的休閒鞋款。他指，與一般運動品牌不同，內地兒童品牌競爭激烈，「最大品牌的市佔率僅10%以上，排第二已是個位數」，故該企將重點投入兒童產品研發和推廣。

新冠肺炎疫情持續兩年，楊鷺彬坦言內地經濟尚未復甦，消費者購買力有所降低，並更着重產品的性價比，「在相同功能下，特步的價格僅是外國品牌的40%」；同時近年「國潮」風氣盛行，內地消費者更願意選擇本地品牌。

大型體育賽事亦受疫情牽連，近年多個內地馬拉松賽事先後延遲或取消。楊表示，雖然大型比賽延期，惟旗下各地的跑步分會及俱樂部均有舉辦小型比賽及活動聯繫各會員，讓專業跑手之間交流並建立口碑；加上近年做運動的人數增加，會員人數更增至3,000萬人，並直言「會員的消費力遠高於普通顧客」。

特步近年收購K-Swiss等多個國際品牌，被問及有否物色新收購對象時，楊鷺彬指，目前仍在整合品牌，暫未有新計劃。在「國潮」風氣下，公司將專注在各品牌擅長的領域，未來將增加產品種類及將生產本地化。