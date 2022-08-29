周樂樂：市場消息面好轉　關注科網股走勢

過去一周，除了上證50上漲0.04%外，A股其他主要指數全線下跌，其中，科創板跌5.63%，創業板跌3.44%。申万一級行業中，12升19跌，其中，煤炭(+6.56%)、農林牧漁(+3.1%)、石油石化（+2.58%）升幅靠前，電子(-6.11%)、國防軍工(-5.53%)、電力設備(-5.14%)領跌大市。市場走勢看，市場整體疲軟，行業分化明顯，市場風格出現切換：熱門成長性行業大幅下跌，而能源、農業大幅上漲。認為市場開始擔憂熱門成長行業因高估值而下跌調整，同時，擔憂國內通脹上升。

消息面看，上周國內公布7月份消費、社融、新增信貸等數據多數不及預期，使市場更加憂慮經濟前景，儘管上周初央行下調中期借貸利率，仍無法阻止滬深兩市走弱，直至央行下調LPR利率才能使市場有所回升。認為這次央行降LPR利率超出市場預期，因為原本預期央行為了避免中美利差繼續擴大而不會輕易下調LPR利率。同時，繼33條穩定經濟增長的措施之後，國常會又出台19條後續措施，其中特別涉及了支持剛需和改善住房需求、出台措施支援民營企業發展和投資、促進平台經濟健康和持續發展等關鍵領域。認為這些措施皆是具備針對性的重大利好政策，有望恢復市場對民營企業、平台經濟等信心。還有，國家海關總署公布將取消出入境人員核酸檢測等申報要求，結合早前李蘭娟院士對外表示新冠屬於乙類傳染病，目前按照甲類傳染病管理，未來將回歸乙類傳染病管理。認為國家將逐步放鬆疫情防控措施，這將潛在重大利好消息。另外，上週五中國證監會、財政部與美國監管機構簽署審計監管合作協議。認為意義不僅僅是中概股可能避免從美國被動退市，更重要的是雙方都不願意看到中美走向完全割裂。以上幾個重大消息，將有助於市場對中概股、港股與A股的信心好轉。

對於外圍市場，市場還是擔心美聯儲加息可能超預期，儘管美國經濟已經出現下行迹象，美國7月核心PCE物價指數同比增速回落，但是部分美聯儲官員重申應繼續為壓制高通脹而大幅加息。這些信息反映了美聯儲內部對於未來加息幅度存在分歧。還有，國家能源與農產品價格出現回升，通脹見頂難料。目前經濟下行、通脹上升與利率上升的這種宏觀環境，對股市並不是好事。

展望後市，國際市場仍需謹慎，而港股與A股受益於政策好轉而得到支持，存結構性的投資機會。策略上，短期避免熱門新能源汽車產業鏈、新能源產業鏈、機械人等高景氣度行業，可待調整後做中長線部署；還可關注互聯網科技行業，因為國家釋放支持民營企業與平台經濟良性發展的信號，疊加低估值與超預期業績，有望出現一波市場預期修復的行情。

勝利證券副首席運營官 周樂樂