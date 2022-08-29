港股黑期跌220點　布油上周升逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報109.04；港匯見7.8458；離岸人民幣(CNH)報6.9044；美元兌日圓處137.97；歐元報0.9943，英鎊報1.1701。金價處1,735.47美元。布油報98.75美元，紐油處92.97美元。比特幣報1.98萬美元。道指期貨跌220點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水220點。

●道指上周五(26日)收報32,283點，跌1,008點或3.03%；標指收報4,057點，跌141點或3.37%；納指收報12,141點，跌497點或3.94%。

●鮑威爾上周五講話時大肆「放鷹」，強調價格穩定是聯儲局的責任，也是經濟的基石。他指出，雖然更高的利率、經濟增長放緩和疲弱的勞動力市場條件會降低通脹，但也會給家庭和企業帶來痛苦，「這些都是降低通脹的不幸代價，但未能恢復價格穩定將意味着更大的痛苦。」

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,144點，跌26點。

●即月恒生指數夜期上周五收報2,0175點，升49點，高水5點，成交41,562張。

●外媒引述知情人士稱，美國司法部正在起草針對蘋果公司(Apple Inc.)的反壟斷訴訟，目前處於早期階段。

●美國克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示，美國聯儲局在抗擊美國高通脹問題上要「全力以赴」，態度是堅決的。

●紐約10月期油上周五收報每桶93.06美元，升54美仙或0.58%，全周累升約2.95%；布蘭特10月期油收報每桶100.99美元，升1.65美元或1.66%，全周累升約4.43%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,749.8美元，跌21.6美元或1.22%，全周計累跌0.74%。

●英國富時100指數上周五收報7,427點，跌52點或0.7%；法國CAC指數收報6,274點，跌107點或1.68%；德國DAX指數收報12,971點，跌300點或2.26%。