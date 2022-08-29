鄭海泉加入滙豐有段古　調任恒生CEO最大挑戰

消息指，滙豐銀行首位華人大班鄭海泉周日(28日)晚上離世，終年74歲。他在1978年加入滙豐銀行財務部，直至2011年以亞太區主席之位退休，33年來見證香港發展成為國際金融中心，他的發憤故事值得年輕一代借鏡。

鄭海泉在2011年接受「退休專訪」時，未有大曬多年「威水史」，反而分享了一段鮮為人知的「辛酸史」。他表示：「以前喺新西蘭讀書時，計住計住(啲錢)，咖啡都唔敢飲，喺中菜館做洗碗，一日搵9蚊新西蘭紙，做足5晚，我都捱過！」鄭續稱，後來找到一份兼職簿記工作，人工大有改善，儲了一年錢才能斥資750紐元買車。

40年代出生的「肯搏肯捱基因」促成鄭海泉的成就。完成哲學碩士後，他回港找工作，獲得滙豐經濟部主任(officer)和另一金融機構的見習債券交易員(bond trader trainee)兩份聘書，他直言，見習債券交易員的人工比滙豐經濟部主任還要高，不過最終還是被滙豐的員工按揭優惠吸引，為日後青雲路奠下基石。

他憶述：「當時滙豐副主席Peter Hammond in我，入職人工3,000元，員工按揭利率2%，借足100%最吸引。」加入滙豐亦助鄭海泉成功置業，買入觀塘樂意山一個面積700方呎的單位，當時的樓價為25萬元。

那7年是香港最黑暗日子，受亞洲金融風暴和沙士重挫，「(沙士時)最擔心員工健康，生意係難都照做，好大壓力。」如此困境下，減成本在所難免，惟當時他「一個人都無炒」，透過調整業務撐住。

鄭海泉2005年離開恒生時派發的最後一張成績表非常亮麗，帶領該行2004年不論在純利、平均股東回報率、扣除準備金前營業溢利及理財服務收入等全打破當年該行紀錄，為其在恒生生涯畫下完美句號。

回顧鄭海泉生平及履歷，他出生於1948年，曾入讀九龍總商會英文中學和九龍工業學校，預科畢業後考入中文大學經濟系，其後往新西蘭奧克蘭大學修讀經濟學系哲學碩士學位。他在1978年加入滙豐銀行財務部，1989年借調至港府中央政策組，擔任港督顧問，至1992年回歸滙豐，獲委任為滙豐銀行經濟及業務策略研究部高級經理。

1995年，鄭出任集團總經理，同年出任滙豐銀行執行董事。1998年調任恒生銀行副董事長兼行政總裁。2005年出任滙豐亞太區主席。2008年獲委任為滙控執行董事，成為首個進身滙控董事會的華人。2010年退任滙豐亞太區主席，繼續出任滙豐中國董事長及台灣區主席，並繼續擔任滙控執行董事，2011年退任滙控執行董事。