【高盛推介】鮑威爾指會繼續加息以壓通脹　美股急挫點對沖？

高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲主席鮑威爾在上周舉行的Jackson Hole全球央行年會中發言指，或會繼續加息並讓利率在高位保持一段時間以遏制通脹，表態偏鷹，拖累美股上周五(26日)急挫，當中納指跌幅為3大指數中最大，跌近4%。道指則跌過千點，為今年6月以來最大跌幅。周一(29日)亞洲時段中美指期貨亦下跌，納指期貨較上周五低水約5.3%，道指及標指目前分別低水約3.8%及4.3%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周二(23日)至周四(25日)共錄得約40萬港元資金流入後，上周五獲金轉向沽出。淡倉於上周四及上周五共錄得約180萬元資金流入。

道指方面，好倉於上周二至上周四皆錄得資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約50萬元。

標指方面，好倉及淡倉於上周五皆獲資金轉向流入。

納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.5倍，熱門、行使價10,000至12,000點間認沽證中，槓桿最高之一。

納指沽10495，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿8倍，價外、低面值。

道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿10倍，高槓桿、低街貨。

標指沽10534，行使價3,600點，2022年12月16日到期，實際槓桿9倍，貼價。

納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿14倍，行使價15,000點以下、2個月期以上認購證中，槓桿最高。

道指購10587，行使價34,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿16倍，貼價、高槓桿。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿13倍，貼價、高槓桿。

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