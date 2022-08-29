港交所：A股產品生態圈　助全面掌握內地機遇

儘管過去一年中國A股市場已從高位有所回落，但中國仍然是全球經濟增長的主要動力之一。因此，中國A股仍是投資者不可忽視的領域。MSCI中國A50互聯互通指數自2021年8月20日推出以來，為國際投資者提供投資中國各行各業領先企業的新渠道。下文將探討MSCI中國A50互聯互通指數的特別之處，以及以該指數為基準的投資產品所帶來的投資機會。

MSCI中國A50互聯互通指數的創新之處，在於其以「行業均衡」為本的指數編纂方針。該指數在滬股通、深股通可投資股票範圍的最大型股票中選取50隻成分股，並目標在各全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard，簡稱GICS)行業中選取至少兩隻股票，確保指數的行業配置多元化及能夠代表中國A股市場，並且減低指數對特定行業政策風險的敏感度。

此外，MSCI中國A50互聯互通指數與滬深300指數的相關性高、追蹤誤差低，意味着投資者可用該指數作為對沖多元化中國投資組合的基準。新指數與國際市場的相關性亦偏低，可為環球股票組合分散風險。

MSCI中國A50互聯互通指數推出一年以來，圍繞該指數的產品生態圈在香港市場逐漸成熟，目前已推出的有關指數產品涵蓋ETF、期貨合約及結構性產品，既為香港不斷擴大的A股產品生態圈奠定基礎，亦可滿足不同投資者的需求。

若投資者冀緊貼A股大市走勢，可考慮追蹤MSCI中國A50互聯互通指數的3隻香港上市ETF。由於ETF的最低資本要求低，兼且豁免印花稅，或屬個人投資者的理想選擇。於2022年7月，該等ETF的日均成交額達到1,900萬元，總市值大概為13億元。

在A股槓桿投資工具方面，首批MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證已於今年8月8日在香港交易所開始交易。衍生權證所需的最低資本水平與ETF大致相若，而結構性產品的交易亦可獲豁免印花稅。截至8月19日，共有48隻由4家發行商發行的MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證於香港交易所買賣。

期貨合約量增長逾七成

對於尋求對沖A股風險的投資者而言，於2021年10月18日推出的MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨合約，則可為多元化中國股票組合提供理想的風險管理工具。2022年上半年，該期貨的日均成交量已平穩增長至19,863張合約，較2021年(10月至12月)的日均成交量大增72%，反映市場對A股風險管理工具的需求旺盛。

上述一系列的MSCI中國A50互聯互通指數產品，除了可讓投資者靈活實踐中國A股策略，亦凸顯出香港交易所構建離岸A股產品生態圈的優勢和競爭力，致力連接中國與世界。

香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁(Brian Roberts)